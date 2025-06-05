«Китайские СМИ обидели Лукашенко» 5.06.2025, 12:36

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Правитель оказался в роли просителя.

Александр Лукашенко завершил визит в Пекин, который длился со 2 по 4 июня. Сообщается, что он встретился с Си Цзиньпинем. При этом Лукашенко отправился в Китай позже, чем планировал. Еще 3 декабря он заявлял, что посетит Пекин до «выборов», которые прошли 26 января.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать итоги этого визита белорусского политолога Анатолия Котова:

— Я оцениваю этот визит как пиар-акцию, которая относительно удалась. Да, визит планировался раньше, но вопрос в том, кто его планировал. Если его планировал Лукашенко, это не значит, что его планировали и в Китае. И, собственно говоря, формат самого визита показывает, что это не был какой-то суперофициальный визит с полномасштабной программой, а скорее визит частного характера, смысл которого сводится к красивым фото со встречи с Си Цзиньпином, которая была единственной в Китае.

Когда речь идет о нормальном полноценном визите, обычно предусмотрено несколько встреч на разных уровнях: и с правительством КНР, и с Всекитайским народным собранием, а не только общение с Си Цзиньпином. Сам визит, по сути, его содержательная часть, длился всего несколько часов.

Это говорит о том, что сам визит, скорее всего, не сильно был нужен китайской стороне, но нужен был Лукашенко. Он хотел показать, что нужен еще сильным мира сего. Речь здесь идет не только о России или контактах с Западом, а мол, есть еще и альтернатива, на которую можно опереться.

Этот визит не сильно освещался в китайской центральной прессе. Некоторые издания вообще писали, что китайские деньги и технологии — спасение для белорусской экономики. Это, наверное, впервые прозвучало в такой форме, что, конечно, обидно для режима, но является констатацией факта.

Это констатация того, что Лукашенко приезжал в Китай в роли просителя. С чем он уехал? С приглашением на саммит ШОС, которое он и так бы получил, и с приглашением на военный парад в Пекине, на который его бы также все равно пригласили, это абсолютно протокольная тема. Из-за таких вещей точно не стоит почти за десяток тысяч километров лететь на чашку чая с лидером Китая.

Что еще обращает на себя внимание — так это то, что происходило до визита. Например, заметное сокращение количества нелегальных мигрантов, которые штурмуют границу с Евросоюзом со стороны Беларуси. Также было объявлено о переносе учений «Запад-2025» куда-то вглубь страны.

Обе эти темы важны для Китая. Первая связана со стабильностью транзита, вторая — с деэскалацией в регионе, эта война России с Украиной Китаю тоже не нравится. Она не добавляет Китаю удобств, потому что бьет по его интересам в Европе.

— Могли ли Лукашенко на этой встрече задавать вопросы о ситуации на польской границе, которые поднимает Варшава на встречах с представителями КНР?

— Раз их стало меньше, значит, эта тема прогнозировалась белорусским режимом. Скорее всего, она обсуждалась, с точки зрения того, что происходило. Эти две вещи обращают на себя внимание, то есть снижение числа мигрантов и перенос учений.

Была еще одна тема, абсолютно экономического характера. Речь о посещении нового калийного месторождения. Калийные удобрения тоже находятся в сфере интересов Китая, то есть вопрос о том, как вообще развивается инвестпроект «Беларуськалия». Я думаю, что там же поднимался вопрос и по «Славкалию», который изначально финансировался китайскими деньгами под гарантии правительства Беларуси, под гарантии Лукашенко.

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