Фестиваль «Наш Грюнвальд» возвращается 1 5.06.2025, 14:32

Он пройдет в музейном комплексе «Дудутки».

Уже традиционный международный фестиваль исторической реконструкции «Наш Грюнвальд» пройдет в XVI раз. Tochka.by узнала у организаторов, чем в этом году они планируют удивлять гостей.

И снова музейный комплекс «Дудутки» станет эпицентром масштабного военно-исторического действа. Всего на два дня – 19 и 20 июля – белорусы смогут вернуться в славную эпоху Средневековья.

За зрелище будут отвечать более 450 участников из клубов исторической реконструкции, посвятивших себя изучению техники и тактики средневекового боя.

Рыцари и турниры на любой вкус и цвет

Центральным событием станет реконструкция легендарной Грюнвальдской битвы 1410 года. В этом сражении решилась судьба Европы. Войска ВКЛ и Королевства Польского разбили армии крестоносцев и закончили двухвековую эпоху их владычества.

В реконструкции этой баталии примут участие нескольких сотен пеших рыцарей, тяжеловооруженная конница, артиллерия.

Не обойдется и без боев в формате «щит – меч», турниров алебардистов, копейщиков, состязаний по стрельбе из лука и арбалета тех времен и боев по аутентичному средневековому бою.

Гости смогут увидеть и тактическую удаль ратников этой эпохи. Покажут, как в то время штурмовали замки, сражались на мостах, а еще другие маневры.

Особым подарком для всех пришедших станет полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. Да, как в фильмах, когда два воина несутся друг на друга с копьями на изготовку. Турниры такого уровня проводятся сегодня лишь в нескольких странах.

Где еще можно развлечься

Рыцари не могут обойтись без доспехов и оружия. И гости фестиваля тоже. Поэтому более 100 ремесленников покажут кузнечное, оружейное, ювелирное дело, литье металлов и другие средневековые технологии. Будут действовать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, изделий из глины.

Для тех, кто решит на себе проверить, как раньше люди жили и воевали, будут работать интерактивные площадки. На них можно принять участие в мастер-классе по фехтованию, посетить «средневековую пыточную» или пройти рыцарскую полосу препятствий и «игры горцев».

А чтобы очаровывать прекрасных средневековых дам, можно сходить на мастер-класс по танцам того времени и научиться играть в аутентичные «настолки».

Особо ожидаемый блок фестиваля – концертная программа «Пир после битвы» – пройдет 19 июля. На сцене выступят фолк- и рок-коллективы. Имена хедлайнеров музыкальной части фестиваля пока держатся в секрете.

Что по билетам и как добраться

Первые билеты уже скоро поступят в продажу. Купить их можно будет на официальном сайте фестиваля, партнерской платформе или в кассах музейного комплекса «Дудутки».

Добраться на торжество не составит труда, особенно из Минска. На машине это получится сделать меньше чем за час, а организаторы позаботились о бесплатной зоне парковки на 1000 мест.

Также есть варианты доехать фестивальным автобусом из Минска или трансфером от ж/д станции Руденск.

А для тех, кто хочет максимально проникнуться атмосферой действа, будет организован палаточный лагерь. Его обеспечат водой, там установят туалеты и контейнеры для сбора мусора. В шаговой доступности от лагеря расположится фуд-корт.

О фестивале

«Наш Грюнвальд» – старейший и крупнейший фестиваль исторической реконструкции в Беларуси, проводящийся с 2008 года.

Его ключевая миссия – сохранение исторической памяти через погружение в эпоху 1370–1500 годов.

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