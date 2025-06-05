Главнокомандующим НАТО в Европе стал генерал с белорусскими корнями 5.06.2025, 22:56

Генерал ВВС США Алексус Гринкевич официально утвержден на должность.

Генерал Алексус Гринкевич, представитель Воздушных сил Соединенных Штатов, официально утвержден на ключевую военную должность — командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Такое решение было одобрено Североатлантическим советом, о чем сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время пресс-конференции по результатам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

«Сегодня мы поблагодарили генерала Кристофера Каволи за его блестящую службу на посту главнокомандующего. Он останется с нами еще на несколько недель. А вчера совет НАТО подтвердил назначение генерала Алексуса Гринкевича из ВВС США его преемником», - отметил Рютте.

Согласно официальной информации, обнародованной на сайте НАТО, церемония передачи полномочий состоится этим летом в штаб-квартире Объединенного командования сил Альянса в Монсе, Бельгия.

Как сообщал Charter97.org, прадед генерала Илья Гринкевич родился в 1873 году в Минске в семье Степана (Стефана) и Агаты Гринкевичей. В 1899 году он ступил на американскую землю, где стал Elias Grinkevitch. Позже фамилия в англоязычных документах стала писаться как Grynkewich.

7 октября 1906 года Элиас Гринкевич женился на 22-летней Анастасии Снигиревич (Anastasia Snigerevitch, 1884-1945) — уроженке Вильнюса, дочери Адама Снигиревича, которая попала в Нью-Йорк в 1901 году. У них было четверо детей. Один из них, Николас Гринкевич (Nicholas Grynkewich, 1915-1969), стал дедом генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Кстати, отец военного Грегори Гринкевич (Gregory Wayne Grynkewich, 1949-2012) был известным ученым: он запатентовал 14 изобретений в сфере совершенствования производительности и производства полупроводников.

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