Российские заводы сельхозтехники уходят в простой

Российские заводы сельхозтехники уходят в простой1
- 1.07.2025, 13:18
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Рынок сильно снизился.
Российские предприятия сельхозмашиностроения после резкого падения продаж начали переходить на сокращенную рабочую неделю, объявлять внеплановые корпоративные отпуска и уходить в простой, рассказали «Коммерсанту» представители заводов. В частности, о переходе на неполную рабочую неделю заявил челябинский завод «Трактор», а в «Ростельмаше» сообщили о сокращении производственной программы и переносе ежегодного отпуска с сентября на июнь. «Рынок сильно снизился. Решение о рабочем режиме мы будем принимать в конце июля исходя из ситуации», — отметил гендиректор ГК «Кировский завод» (включает Петербургский тракторный завод) Сергей Серебряков.
При этом ситуация со спросом продолжает ухудшаться из-за затоваривания на рынке сельхозтехники — как российского, так и импортного производства, говорят собеседники «Коммерсанта». Только на середину марта у десяти крупнейших сельхозмашиностроительных предприятий на складах было техники на 62 млрд руб. В то же время, как подсчитали в ассоциации «Росспецмаше», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе—мае сократились на 32,8% год к году, до 62,7 млрд руб. Импортная техника продается еще хуже: среднее падение по итогам января—мая — около 40%, отметил председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.
Существуют риски того, что некоторые предприятия сельхозмашиностроения не смогут преодолеть кризис и закроются, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Не исключает подобного сценария и Алтынов, однако массовых закрытий он не ждет. «Последние пять-семь лет все жили очень хорошо. И уж пару лет — если они рачительно относятся к тем ресурсам, которые им удалось у себя консолидировать, — вполне можно прожить», — пояснил глава АСХОД.
По его прогнозу, рынок российской и импортной сельхозтехники по итогам 2025 года сократится примерно на 25%. В «Росспецмаше» отметили, что стабилизировать ситуацию пока помогает программа льготного лизинга от Минпромторга и «Дом.РФ». Представитель производителя дорожной-строительной и специальной техники UMG допустил, что рынок может вернуться к росту в течение двух лет, но без льготных программ на покупку техники добиться этого не получится.