АР: США возобновили передачу Украине отдельных видов оружия
- 10.07.2025, 7:38
Киев сейчас снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.
Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки отдельных видов вооружения в Украину.
Об этом сообщает Associated Press (AP).
Двое американских чиновников на условиях анонимности отметили, что Украина сейчас снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.
Точная дата возобновления движения вооружения не уточняется. Официально эта информация не была подтверждена.
Трое знакомых с ситуацией лиц сообщили AP, что президент Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство тем, что в Пентагоне публично объявили о приостановке поставок без предварительного согласования с Белым домом.
В то же время, в Минобороны США отрицают, что министр обороны Пит Гегсет действовал без консультаций с президентом.
В агентстве напомнили, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, США предоставили Украине военную помощь и вооружение на сумму более 67 млрд долларов.