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АР: США возобновили передачу Украине отдельных видов оружия

  • 10.07.2025, 7:38
АР: США возобновили передачу Украине отдельных видов оружия

Киев сейчас снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки отдельных видов вооружения в Украину.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

Двое американских чиновников на условиях анонимности отметили, что Украина сейчас снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.

Точная дата возобновления движения вооружения не уточняется. Официально эта информация не была подтверждена.

Трое знакомых с ситуацией лиц сообщили AP, что президент Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство тем, что в Пентагоне публично объявили о приостановке поставок без предварительного согласования с Белым домом.

В то же время, в Минобороны США отрицают, что министр обороны Пит Гегсет действовал без консультаций с президентом.

В агентстве напомнили, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, США предоставили Украине военную помощь и вооружение на сумму более 67 млрд долларов.

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