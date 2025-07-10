«Из золотого картофеля» 2 10.07.2025, 20:15

Белоруска нашла драники за 32 рубля.

Белоруска заметила в кулинарии блюдо «оладьи картофельные», которые стоят 32,1 рубля за килограмм. Соответствующим постом она поделилась в тиктоке, заметило издание Blizko.by.

«Оладьи, наверное, из золотого картофеля», — резюмировала девушка.

Пользователи начали спорить о цене:

«Так цена за кг, что не так? Пицца за 500 граммов за эти деньги норм, а кг драников дорого?»

«Хочешь — покупаешь, не хочешь — сам готовишь. Все просто. А то хотят, чтобы им приготовили и обслужили, еще и бесплатно».

«Это не для бедных людей».

«Неужели это кто-то покупает за такие деньги?»

«Что за цены???»

«Протухнут и выбросятся».

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