«Из золотого картофеля»2
- 10.07.2025, 20:15
Белоруска нашла драники за 32 рубля.
Белоруска заметила в кулинарии блюдо «оладьи картофельные», которые стоят 32,1 рубля за килограмм. Соответствующим постом она поделилась в тиктоке, заметило издание Blizko.by.
«Оладьи, наверное, из золотого картофеля», — резюмировала девушка.
Пользователи начали спорить о цене:
«Так цена за кг, что не так? Пицца за 500 граммов за эти деньги норм, а кг драников дорого?»
«Хочешь — покупаешь, не хочешь — сам готовишь. Все просто. А то хотят, чтобы им приготовили и обслужили, еще и бесплатно».
«Это не для бедных людей».
«Неужели это кто-то покупает за такие деньги?»
«Что за цены???»
«Протухнут и выбросятся».