Минчане заплатили шесть тысяч рублей за «горящий тур» в Турцию, но никуда не улетели

Минчане заплатили шесть тысяч рублей за «горящий тур» в Турцию, но никуда не улетели1
- 11.07.2025, 18:56
Деньги им вряд ли вернут.
Семья минчан стала жертвами мошенников, пытаясь оплатить отдых в Турции, рассказали в МВД.
38-летний житель столицы планировал отдохнуть с супругой за границей. В соцсети он нашел аккаунт с туристическими услугами. Мужчина связался с менеджером, который предложил «горящий тур» в Турцию по выгодной цене.
Минчанин согласился, после чего представитель турагентства сообщил, что вылет на отдых запланирован через несколько дней, поэтому необходимо внести 100% предоплату.
«Заявитель перевел деньги в сумме 6000 рублей, после чего с ним перестали выходить на связь и удалили переписку», — сообщили в МВД.
После этого минчанин понял, что его обманули, и обратился в милицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.