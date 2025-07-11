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Минчане заплатили шесть тысяч рублей за «горящий тур» в Турцию, но никуда не улетели

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  • 11.07.2025, 18:56
Минчане заплатили шесть тысяч рублей за «горящий тур» в Турцию, но никуда не улетели

Деньги им вряд ли вернут.

Семья минчан стала жертвами мошенников, пытаясь оплатить отдых в Турции, рассказали в МВД.

38-летний житель столицы планировал отдохнуть с супругой за границей. В соцсети он нашел аккаунт с туристическими услугами. Мужчина связался с менеджером, который предложил «горящий тур» в Турцию по выгодной цене.

Минчанин согласился, после чего представитель турагентства сообщил, что вылет на отдых запланирован через несколько дней, поэтому необходимо внести 100% предоплату.

«Заявитель перевел деньги в сумме 6000 рублей, после чего с ним перестали выходить на связь и удалили переписку», — сообщили в МВД.

После этого минчанин понял, что его обманули, и обратился в милицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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