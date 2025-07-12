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Возле резиденции Трампа задержали женщину с оружием

  • 12.07.2025, 8:56
  • 1,716
Возле резиденции Трампа задержали женщину с оружием

Она пришла со «срочным сообщением».

Возле контрольно-пропускного пункта частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго арестовали женщину со «срочным сообщением» для американского лидера.

Об этом сообщает New York Post.

Кэролайн Шоу подъехала на автомобиле к резиденции, подошла к воротам и сказала охране, что ей нужно срочно поговорить с Трампом. Также она предупредила, что в ее автомобиле есть оружие.

В итоге, женщину задержали и провели осмотр ее машины. В этот момент президент США был в Вашингтоне.

Отмечено, что водительские права подозреваемой были недействительны с 23 апреля из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также в 2021 году истек срок регистрации ее автомобиля.

8 июля суд запретил женщине приближаться к Трампу, его резиденции или любой другой его собственности. Также ей запретят владеть оружием в течение как минимум одного года. В суде женщина заявила о своей невиновности.

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