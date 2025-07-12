Помнить и не прощать Юрий Фельштинский

12.07.2025, 14:39

Юрий Фельштинский

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Интервью французскому журналу Le Journal du Dimanche, опубликованное 6 июня 2025 г.

– Вы являетесь одним из лучших специалистов по российским спецслужбам. Как ГРУ и ФСБ удавалось контролировать «глубинное государство» страны? Сохраняется ли это в наши дни?

– В годы существования СССР Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) управляла государством, выделяя всем структурам из государственного бюджета деньги на существование и работу. КГБ (Государственная безопасность) был одной из многочисленных структур, очень большой, мощной и страшной, но, как и все, КГБ получал бюджет на свою деятельность и, формально говоря, не имел к управлению государством никакого отношения. В 1991 году рухнул Советский Союз, исчезла монополия КПСС на управление государством, КГБ стал называться ФСБ, и тоже, как и в советские годы, получал бюджет на свою деятельность. В 2000 году, с приходом к власти Путина, эта система изменилась. Теперь ФСБ, без бывшего директора ФСБ Путина, стала управлять государством, а вместо бюджета получила в свое распоряжение на свое существование и деятельность все ресурсы Российской Федерации. Сегодня ФСБ не просто контролирует жизнь государства. ФСБ является этим государством. Россия единственный пример государства, в котором у власти стоит Государственная безопасность, как ведомство. Россия единственное в мире государство, где политические партии не борются за должность президента страны.

Вы упомянули ГРУ. Но ГРУ хоть и является спецслужбой, подчинено Министерству Обороны и на законодательном уровне деятельность ГРУ внутри России ограничена, в то время как деятельность ФСБ на законодательном уровне безгранична. ГРУ выполняет поручения правительства, частью которого является Министерство Обороны, в то время как ФСБ составляет это правительство.

– Ваша новая книга – «Многоходовка века: Дональд Трамп и Дмитрий Рыболовлев на поводке у Кремля» – увлекательный взгляд на влияние России в США. Как именно российские спецслужбы пытались завербовать Дональда Трампа в восьмидесятые годы? Есть ли у вас доказательства?

– В последнее время появилась информация о том, что Дональд Трамп был завербован КГБ в 1980-е годы, когда по приглашению советских руководителей посетил СССР. Формально-юридических доказательств этому нет и быть не может, поскольку КГБ своих агентов никогда не «засвечивает». В судебном порядке доказать, что тот или иной человек был завербован иностранной разведкой и является агентом этом разведки практически невозможно. Поэтому становиться на этот путь и пытаться определять, агент Дональд Трамп или нет – неправильно.

Я говорил на эту тему очень долго и подробно с генералом КГБ Олегом Калугиным – самым высокопоставленным перебежчиком, давно проживающим в Вашингтоне. Он рассказывал мне, что держал в руках (и читал) оперативное дело КГБ на Трампа, из которого следовало, что Трампа, когда он был в СССР, «вели» и очевидно пытались завербовать. Но был ли Трамп в результате завербован или нет, Калугин не знал. По крайней мере, так он мне рассказывал, подчеркивая при этом, что разглашение секретной информации для бывших разведчиков смертельно опасно, и приводя в пример случай Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году.

Поэтому лучше сосредоточиться на том, что нам достоверно известно.

Нам известно, что уже в 2000 году Трамп заявил о том, что планирует выдвигаться на должность президента США и что по крайней мере с 2007 года он стал получать разными путями в свою систему сотни миллионов российских денег. Финансирование Трампа российскими деньгами абсолютно доказуемо, так как Трамп получал их практически открыто, не делая из этого тайны и гордясь своими финансовыми достижениями на этом поприще. Но здесь очень важно понимать следующее: для Путина – офицера КГБ и бывшего директора ФСБ – бизнесмен или политик, претендующий на должность президента и берущий российские деньги является российским агентом. Это относится и к Трампу, и к бывшему президенту Чехии Милошу Земану, и к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, и к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, и ко многим другим. Не случайно Дмитрий Медведев в своем телеграмм-канале в марте 2024 года назвал Трампа русским именем и присвоил ему звание полковника, написав «полковник Даниил Федорович Трамп». Подчеркиваю, с точки зрения Путина американский политик, берущий российские деньги, является агентом. Может быть Трамп при этом считал себя не агентом Путина, а хорошим бизнесменом, получившим доступ к большим российским деньгам, и хитрым политиком, заручившимся помощью России на выборах 2016 года, закончившихся победой Трампа.

– Тем не менее, кажется, что Трамп выходит из себя из-за незаинтересованности Путина в деле окончания войны…

– «Мирный план» Трампа не предполагал заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. «Мирный план» Трампа, а точнее «мирный план» Трампа-Путина предполагал сдачу Украины агрессору (России) и подписание Украиной капитуляции. Для реализации этого плана Трамп оказал на Украину беспрецедентное давление. Уже на третий день его президентства была остановлена вся американская военная и экономическая помощь Украине. Затем была остановлена передача Украине американской развединформации. Трамп пригрозил аннулировать беженский статус 240 тысяч украинцев, находящихся в США. Он отказал Украине в продаже за деньги систем ПВО «Патриот».

Требования Трампа в отношении Украины практически полностью совпадали с требованиями самого Путина. И не случайно: «мирный план» Трампа полностью совпадал с «мирным планом самого Путина», обнародованным в июне 2024 года. Создавалось впечатление, что все выдвигаемые Трампом условия составляются для него в Кремле и Трамп является лишь рупором для передачи Зеленскому требований Путина. Понятно было, что ни к каким мирным соглашениям деятельность Трампа, проводимая им в интересах Путина, привести не могла и создавала лишь видимость дипломатической работы, обреченной на провал. Задачей Зеленского было сохранение суверенитета Украины. Задача Путина заключалась в лишении Украины независимости. При столь разном подходе к вопросу Зеленский с Путиным договориться не могли даже при давлении США на Украину.

Кульминацией этого противостояния стала известная встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом США Вэнсом, закончившаяся отказом Зеленского подписать капитуляцию и возникшей из-за этого скандальной перепалкой в Белом доме 28 февраля 2025 года. Тем не менее, в тот день Зеленский выиграл важнейшую дипломатическую битву: всем стало ясно, что Украина окончательно отказалась капитулировать и будет продолжать сражение за свою независимость, с американской помощью или без нее.

Одним из главных пропагандистских лозунгов Трампа был и остается лозунг «Сделать Америку снова великой». Великой Америка становилась дважды: во время Первой и Второй мировых войн, когда вступала в войну и обеспечивала победу странам-союзникам. Союз Трампа и Путина в первые месяцы правления Трампа основывался на общих задачах и интересах. Путин планировал использовать Трампа как рычаг давления на Украину и Европу, обеспечивающий Путину капитуляцию Украины, захват Украины, проведения мобилизации украинских граждан, в том числе и мужчин с боевым опытом, в российскую армию, и дальнейшее вторжение в Европу: Молдову, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и, может быть, даже в Финляндию. Встав на сторону Путина, отказываясь помогать Украине, декларируя намерения не участвовать в оказании помощи Европе по линии НАТО под предлогом того, что европейцы тратят на свою оборону недостаточное количество денег, Трамп провоцировал Путина не только на продолжение агрессии в отношении Украины, но и на вторжение в Европу, чтобы на фоне российско-европейской войны Америка снова стала великой.

Для Путина Трамп был ледоколом, обеспечивающим ему захват Украины и последующий прорыв в Европу. Для Трампа Путин стал ледоколом, позволяющим ему ослабить общемировой демократический фронт (в США, Канаде и Европе) и через это реализовать лозунг «Сделать Америку снова великой».

Потенциальная война в Европе представляла интерес для Трампа еще и потому, что создавала предпосылки для третьего президентского срока Трампа. Прецедент, созданный во время Второй мировой войны Рузвельтом, в этом смысле для Трампа был очень важен: во время войны Рузвельт остался на третий срок, а Черчилль и Зеленский не проводили выборы.

Украина Трампа не интересует. Он вообще не видит смысла разговаривать с лидерами европейских государств, потому что они «мелкие». Трамп считает, что миром должны управлять США, Россия и Китай. Но, не захватив предварительно Украину, Путин не мог начать военные действия против Европы. А без российско-европейской войны Америка не могла снова стать «великой» (по версии Трампа). Поэтому Трамп с Путиным потратили столько сил, чтобы заставить Украину капитулировать. Но все было безуспешно еще и потому, что безоговорочную поддержку Украине обязалась оказывать Европа, принявшая под давлением обстоятельств программу перевооружений и взявшаяся компенсировать Украине в существенной доле потерянную американскую помощь.

Захватить Украину военным путем Путин не может. Все надежды Путин возлагал на Трампа, его отказ в помощи Украине, его фактический выход из НАТО и курс на изоляционизм. Сегодня уже очевидно, что план Путина-Трампа провалился. Трамп вынужден был только что с понурой головой приехать на саммит НАТО, чтобы причислить себя к группе европейских победителей. Трампу всегда очень важно быть на стороне победителей. Сейчас инициатива на стороне Украины и Европы, и Трамп переметнулся к ним.

– Путин сказал, что будет готов встретиться с Зеленским «на последнем этапе переговоров». Каковы российские условия начала переговоров? Думаете ли вы, что они когда-нибудь состоятся?

– Путин воюют в Украине с 2014 года, и с 2014 года он не может Украину захватить. Из Украины он планировал двинуться в Молдову, где в Приднестровье стоят российские войска и проживают этнические русские, которым Россия уже выдала 220 тысяч российских паспортов. Беларусь давно уже была захвачена Россией, и после Молдовы Путин планировал начать противостояние с Европой за возврат, как он сам говорил, того влияния, которое имел в Восточной Европе Советский Союз. Эти планы нарушила Украина, отказавшаяся капитулировать (на что в феврале 2022 года рассчитывал Путин) и вступившая в бой с агрессором.

Мнение российских граждан, будем откровенны, Путина не волнует. В России нет свободных выборов, Путин не зависит от мнения и желаний избирателей. Информационное поле полностью контролируется правительством. Граница открыта, и все желающие могут покинуть Россию (что многие сделали). Россия страна одного города – Москвы. А в Москве жители если и знают, что в Украине (не в России, а в Украине) идет война, они этой войны вообще не чувствуют. В их жизни после войны изменилось только то, что самолеты из Москвы напрямую не летают в Европу. Поэтому летать в Париж или Лондон приходится через Грузию или Турцию. Это неудобно, конечно, но это единственное вызванное войной изменение.

После того, как к захвату Украины не привело даже февральское наступление 2022 года, Путин начал вести войну позиционную (с военной точки зрения) и перманентную (с точки зрения философской). В таком формате Путин может вести войну довольно долго. Людские ресурсы у него есть (Россия большая страна). Жизнь человеческая в России традиционно ничего не стоит. Путину абсолютно все равно, сколько российская армия теряет солдат. Оружия Россия производит много. Когда не хватает – помогают союзники: Иран, Северная Корея, Китай. Деньги есть, потому что нефть и газ (при всех санкциях и сложностях) Россия успешно продает на мировом рынке. А сама война ведется при этом почти полностью на территории Украины.

При таком состоянии дел на фронте Путин не заинтересован в мире и переговорах. Ему это не нужно. Ему нужна Украина, причем не частично, а полностью. А Украине переломить ситуацию на фронте сложно. Для этого нужно наносить ощутимые удары западным оружием по Москве, чтобы Россия почувствовала войну, и чтобы у Путина появился стимул войну прекратить.

Пока что Путин предлагает Украине невыполнимые ультимативные требования: уход Зеленского в отставку и проведение выборов, согласие на передачу России целого ряда территорий, демобилизация армии, отказ от вступления в НАТО, и так далее. На такие условия может согласиться только страна, подписывающая акт безоговорочной капитуляции. Украина капитулировать не планирует.

– Есть ли у России военные, экономические и промышленные возможности для нападения на какого-нибудь другого члена НАТО (например, на страны Балтии) в ближайшие годы?

– Ответ на этот вопрос мы получим в сентябре этого года. Путин и Лукашенко уже объявили об «учениях», которые в сентябре этого года будут проводиться в Беларуси. Такие же «учения» проводились в начале 2022 года в Беларуси и закончились вторжением в Украину. Посмотрим, будут ли проводиться «учения» в 2025 году и куда Россия будет вторгаться: снова в Украину, рассчитывая на этот раз захватить Киев, или в Европу. Со стороны Украины самым правильным было бы нанести в этот момент превентивный удар по сосредоточенным в Беларуси войскам противника, а не дожидаться нового вторжения. Посмотрим, как поведет себя в этот раз Украина.

– Что будет после Путина? Каким вы видите будущее России? Есть ли здесь место для оптимизма?

– Чтобы приступить к обсуждению будущего России, нужно сначала понять, как именно будет остановлена длящаяся уже 11 лет (с 2014 года) или 4-й год (с 2022 года) война, уже унесшая по самым скромным подсчетам миллион жизней.

Какие же обстоятельства могут заставить Россию прекратить войну?

Есть надежды, озвучиваемые очень многими, что эта война прекратится вместе с уходом или смертью Путина. Но рассчитывать на смерть Путина, мне кажется, очень легкомысленно. Этот лотерейный билет мы не купим. Путин стоит у власти уже 25 лет. Он относительно молод и здоров. Все слухи о его болезнях – дезинформация, которой нас умышленно кормят, чтобы ослабить нашу бдительность и волю к сопротивлению. Нам следует исходить их того, что он будет править до 2036 года, как он и обещал. А это новые 11 лет войны.

Но даже если Путин уйдет с политической арены, к власти придет новый лидер из ФСБ и будет править Россией следующие 25 лет. Предположить, что ФСБ, как ведомство, отдаст контроль над Россией, которой управляет уже 25 лет с большой для себя выгодой, в чьи-то другие руки, значит потерять ощущение реальности. Я призываю этого не делать.

Но может быть есть какие-то другие обстоятельства, которые могут заставить Россию прекратить войну?

Безусловно, есть. И они были и в марте 2014-го, и в феврале 2022-го. Они есть и сегодня: закрытие неба над Украиной силами НАТО (с участием США или без участия США); передача Украине современных видов вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия; разрешение союзников наносить этим оружием удары по территории противника, включая Москву или даже начиная с Москвы. Потому что Россия – это страна одного города, в котором сосредоточено всё, а город этот до сих пор не знает, что против Украины ведется война, которую развязала Россия. Жители этого города ходят в кино и театры, на выставки и концерты, в рестораны и кафе, ездят отдыхать за границу. И когда их спрашиваешь про войну в Украине, они искренне удивляются и объясняют, что никакой войны нет, потому что на их жизни происходящее в Украине не отражается абсолютно.

Другого сценария окончания этой войны нет.

Здесь самое время задать вопрос про сроки. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц недавно произнес фразу, которой мы все давно ждали, и которую мог и должен был в какой-то момент произнести новый лидер Германии: «Германия вернулась». Но чтобы эта фраза в Европе звучала спасительной, а не угрожающей, должно было пройти 80 лет с момента поражения Германии во Второй мировой войне. 80 лет, во время которых Германия раскаивалась и раскаялась в совершенных ею преступлениях в отношении человечества.

Я уверен, что у России может быть будущее, если она откажется на веки веков от агрессии и имперских амбиций, и признает, что она всего лишь большая страна, богатая полезными ископаемыми, а ее народ – обычный народ, не исключительный и не великий. Но это будущее наступит у России через 80 лет после окончания российско-украинской (или российско-европейской) войны; после того, как Россия раскается в совершенных ею преступлениях против своих соседей; после того, как уйдут из жизни последние участники и очевидцы последней войны. Так устроена человеческая память. Не будем мешать ей помнить и не прощать.

Юрий Фельштинский, kasparov.ru

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