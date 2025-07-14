Белорус спросил у экспертов, является ли казачья шашка холодным оружием 1 14.07.2025, 16:08

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Что ответило исследование?

Житель Гомельской области принес в Госкомитет судебных экспертиз (ГКСЭ) шашку с просьбой определить, является ли предмет холодным оружием, пишет «Зеркало».

Мужчина рассказал, что клинок он купил в России. Планировал использовать его в «творческих проектах».

Проведенное исследование показало «сходство объекта по конструктивным особенностям клинка, рукояти с казачьими шашками, которые являются холодным оружием».

«Однако, в связи с тем, что исследуемая шашка имеет твердость клинка по шкале Роквелла менее 25 HRC, она не является клинковым холодным оружием, а относится к категории, конструктивно сходных с холодным оружием. Соответственно, не подлежит регистрации и не имеет каких-либо ограничений в использовании», — резюмировали в ГКСЭ.

Беларус спросил у экспертов, является ли казачья шашка холодным оружием. Специалисты изучили клинок

Мужчина рассказал, что клинок он купил в России. Планировал использовать его в «творческих проектах».

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