В Минске продают с аукциона спорткомплекс с встроенной церковью 2 17.07.2025, 17:22

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Комплекс был построен в конце 1990-х на территории завода «Атлант».

В Минске с аукциона продают необычный спортивный комплекс, который одновременно является и религиозным объектом. Речь идет о здании физкультурно-оздоровительного комплекса ЗАО «Атлант» по улице Сапёров, 5. Особенность этого ФОКа в том, что на четвертом этаже в нем находится православная церковь, а на крыше — позолоченный купол с колокольней, пишет Blizko.by.

Комплекс был построен в конце 1990-х на территории завода «Атлант» по проекту архитектора Аллы Просяной. Создание церкви стало возможным благодаря инициативе тогдашнего директора предприятия Леонида Калугина.

Интересно, что местная религиозная община носит название «Приход храма праведного Иоанна Кронштадтского», но сама церковь посвящена Иоанну Рыльскому. Первоначально планировалось сделать больший храм в большом зале на втором этаже, но от этой идеи отказались, и теперь приходу выделен новый участок для строительства отдельного храма.

Сам спортивный комплекс включает несколько залов: тренажерный, гимнастический, залы для единоборств, фитнеса, настольного тенниса, а также бильярдную, комнату для дартса, две сауны с бассейном, массажный и косметический кабинеты, парикмахерскую, кафе-бар и даже швейное ателье. Общая площадь здания — почти 12 тысяч квадратных метров.

Стартовая цена на аукционе — 22,6 миллиона белорусских рублей. С учетом всех платежей здание может обойтись покупателю примерно в 24 миллиона рублей (около 8,2 миллиона долларов).

Аукцион состоится 15 августа в 11:00.

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