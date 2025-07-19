Трамп настаивает на минимальном тарифе для всех товаров из ЕС 19.07.2025, 2:01

Он должен составлять 15-20%.

Дональд Трамп обострил свои требования в торговых переговорах с Европейским Союзом, настаивая на установлении минимального тарифа в размере от 15% до 20% в рамках любого нового соглашения с ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на трех осведомленных с ходом переговоров источников.

Такой жесткий подход американского президента, как отмечается, направлен на проверку «болевого порога» Евросоюза после нескольких недель переговоров по рамочному соглашению, которое предусматривало сохранение базовой ставки пошлины на уровне 10% для большинства товаров.

По словам источников, Трампа не убедило и последнее предложение ЕС по снижению тарифов на автомобили — он готов сохранить действующую 25% ставку для этой отрасли.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, выступая в пятницу перед послами стран ЕС, дал пессимистическую оценку своим недавним переговорам в Вашингтоне, сообщили двое участников встречи.

Один из представителей США сказал Financial Times, что администрация сейчас рассматривает возможность установления зеркального тарифа, который превышает 10% — даже если будет достигнута определенная договоренность.

Такой подход ставит ЕС в затруднительное положение накануне дедлайна 1 августа, когда Трамп пообещал ввести 30% пошлину на весь европейский импорт. Евросоюз ранее предупреждал, что ответит на такой шаг зеркальными мерами, однако в самом блоке нет единства по контрмерам — и Брюссель может быть вынужден согласиться на тариф выше 10%.

После новостей о новых требованиях Трампа американские фондовые рынки несколько просели — индекс S&P 500 опустился на 0,2%.

На фоне растущего пессимизма в Европе относительно результатов переговоров канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предупредил, что в Вашингтоне скептически относятся к предложениям ЕС по снижению тарифов в отраслевом разрезе.

«Сможем ли мы создать отраслевые исключения? Позволят ли нам рассматривать отдельные сектора иначе, чем другие? Этот вопрос открыт. Европейская сторона поддерживает эту идею, а вот американская — значительно критичнее к ней относится», — отметил Мерц.

Если Трамп будет настаивать на введении постоянных зеркальных тарифов на уровне 15-20%, то их уровень вернется к начальной отметке, с которой все началось еще в апреле. Это может подтолкнуть Брюссель к решительному ответу, предостерег один из высокопоставленных европейских дипломатов. США также уже ввели отраслевые тарифы в 50% для европейской стали и алюминия.

«Мы не хотим торговой войны. Но мы не знаем, оставит ли нам США выбор», — заявил он.

Второй европейский дипломат добавил: «Настроение явно изменилось — в пользу контрмер. Мы не согласимся на 15%».

Напомним, что еще в начале апреля Трамп вызвал обвал мировых бирж, когда ввел высокие «зеркальные» тарифы почти на всех торговых партнеров США. Впоследствии он снизил их до 10% на 90 дней.

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