General Motors показали семиместный кроссовер всего за $10 тысяч 3 19.07.2025, 11:18

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Опубликованы первые фото дешевого семейного авто.

Опубликованы первые фото Wuling Starlight 560. Дешевый семейный кроссовер начнут продавать в с четвертого квартала нынешнего года в бензиновой, гибридной и электрической версиях.

Цена Wuling Starlight 560 составит примерно 10 000 долларов. Первые подробности модели раскрыли на сайте Autohome.

Как и большинство моделей Wuling, большой кроссовер Starlight 560 создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC.

Новый Wuling Starlight 560 является собратом минивэна Xingguang 730, который рассекретили недавно. У него позаимствовали платформу и ряд компонентов.

Кроссовер Wuling Starlight 560 отличается граненым дизайном с высоким капотом, выраженными крыльями и крупными продолговатыми фарами. Бензиновая и гибридная версии модели получили широкую решетку радиатора, а вот электрокар ее не имеет. Стандартными являются 18-дюймовые колеса.

Размеры Wuling Starlight 560:

длина — 4745 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 2810 мм.

Салон Wuling Starlight 560 не показали, однако известно, что на передней панели установят два экрана. Кроссовер предложат в вариантах на 5 и 7 мест.

Зато известны предварительные характеристики Wuling Starlight 560. Бензиновый вариант модели получит 1,5-литровую 177-сильную турбочетверку и способен развить 180 км/ч.

В плагин-гибриде установят 1,5-литровый атмосферный двигатель на 105 л. с. и электромотор (его характеристики держат в секрете), а максимальная скорость составит 170 км/ч. Электромобиль Wuling Starlight 560 будет 136-сильным и сможет развивать 160 км/ч.

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