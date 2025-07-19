закрыть
19 июля 2025, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алиев: Азербайджан готовит международный иск против России

3
  • 19.07.2025, 21:17
  • 5,356
Алиев: Азербайджан готовит международный иск против России
Ильхам Алиев

Из-за сбитого самолета AZAL.

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом, пишет Minval, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

«Президент заявил, что ситуация с инцидентом вокруг самолета AZAL ясна, как божий день. По его словам, за семь месяцев Азербайджан не получил ни одного внятного ответа от российской стороны. Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: „следствие продолжается“», — пишет издание.

Алиев отметил, что позиция России контрпродуктивна. Он напомнил, что расследование катастрофы малайзийского «боинга» в Донбассе в 2014 году продолжалось более 10 лет. Азербайджан, по его словам, тоже готов ждать столько, сколько потребуется.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. Самолет разбился после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.

В правительстве Азербайджана неофициально говорили, что самолет сбили российской ракетой ПВО.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль