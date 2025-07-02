Минская квартира попала в мировой журнал о дизайне 2.07.2025, 22:44

1,788

Как она выглядит.

Квартиру из минского ЖК «Каскад» теперь видели не только в Беларуси. О евродвушке белоруски-фотографа, где на стенах висят работы белорусских художников, над интерьером которой работала дизайнер Екатерина Алексейчик, написали в Elle Decor Italia и опубликовали фото интерьера в инстаграме с миллионом подписчиков. Elle Decor Italia — это итальянская версия интерьерного международного журнала Elle Decoration, пишет realt.by.

Фото: realt.by

Эта квартира площадью 51 квадрат в ЖК «Каскад», в которой при покупке была свободная планировка. Кстати, интересный момент, что дизайнер работала с этим объектом с самого начала: она не только от и до занималась интерьером, но и вместе с хозяйкой подбирала квартиру для покупки. Среди преимуществ, которые отмечает дизайнер, — компактный метраж и свободная планировка, позволяющая сделать отдельную спальню и гардеробную (это важные пожелания хозяйки).

Фото: realt.by

— Заказчица проекта — девушка-фотограф, творческая личность со своим взглядом на мир. Ее главным пожеланием было создать светлое пространство с яркими акцентами и интересными деталями, подходящее не только для жизни, но и проведения фотосъемок, — рассказывала дизайнер Екатерина Алексейчик изданию mydecor.

Фото: realt.by

В итоге на площади в 51 квадрат организовали прихожую, кухню-гостиную, спальню, гардеробную, фотозону со световым окном из спальни, ванную комнату с просторной душевой и рабочий кабинет на лоджии.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Стены и потолок в квартире окрашены акриловой краской, на полу уложена кварцвиниловая плитка и керамогранит.

— Отделку решили сделать максимально простой, чтобы сфокусировать все внимание на предметах мебели и интересных приемах, — говорит дизайнер. — Отправной точкой в разработке цветовой палитры стала керамическая плитка мятного цвета, которую мы выбрали для ванной. Вслед за этим мы решили добавить комплиментарные мятному оттенки терракотового, синего, зеленого и персикового.

Фото: realt.by

Екатерина рассказывала, что и она, и хозяйка квартиры любят эстетику Италии — отсюда в интерьере появились некоторые элементы.

«В проект были интегрированы арочные архитектурные формы и полотно с гладиатором. Здесь можно найти как современную, так и винтажную мебель: главными героями оформления выступили перекрашенный советский комод с необычной фурнитурой, светильники из секонд-хенда в зоне кухни и ковровые панно ручной работы на стенах», — отмечали в медиа о дизайне Design Mate.

Фото: realt.by

Многие арт-объекты в квартире выполнены белорусами. На стенах висят работы Михаила Гулина и Екатерины Пашкевич, а также декоративные панно Валерии Каплан. Кухонная столешница с отделкой терраццо тоже была изготовлена вручную белорусскими ремесленниками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com