Трамп призвал отменить летние каникулы Сената для срочных назначений 20.07.2025, 12:13

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Американский президент обратился к лидеру республиканского большинства.

Президент США Дональд Трамп призывает Сенат не уходить на летние каникулы. Он просит утвердить предложенные им кандидатуры должностных лиц.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Американский президент обратился к лидеру большинства в Сенате республиканцу Джону Туну.

«Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун, который одержал многочисленные победы за последние две недели, а на самом деле за последние шесть месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих невероятных номинантов», - написал Трамп.

Как отмечается, сенаторы должны утвердить шесть номинантов, которых выдвинул Трамп. Но в августе у сенаторов запланированы каникулы.

Среди ключевых кандидатов, которых должны утвердить - юрист из Министерства юстиции Эмиль Бов на должность судьи федерального апелляционного суда и бывшая ведущая телеканала Fox News Джанин Пирро на должность главного федерального прокурора в округе Вашингтона.

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