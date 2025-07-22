Более 95% биткоинов уже добыто 22.07.2025, 18:13

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Когда перестанут появляться новые монеты.

В сети биткоина добыто почти 95% от всех существующих монет, или около 19,9 млн BTC ($2,36 трлн). Это означает, что майнерам первой криптовалюты осталось создать примерно 1,1 млн монет ($130 млрд по курсу на 22 июля 2025 года), согласно информационной панели Clarkmoody.

Эмиссия биткоина ограничена на программном уровне и не может превышать 21 млн BTC. Поскольку блокчейн представляет собой цифровой реестр, в котором фиксируются все криптовалютные транзакции, в том числе и вновь созданные (добытые) биткоины, то это позволяет вести учет всех монет в режиме онлайн.

Механизм эмиссии в биткоине является предсказуемым, и можно знать наперед, сколько и когда будет создано монет, с небольшим отклонением по времени, но не по суммам. Так, например, известно, что 99% от всех монет BTC будет добыто в январе 2035 года.

Отметку в 94% монет BTC прошел в середине 2024 года, а 90% - в конце 2021 года. Темпы майнинга первой криптовалюты снижаются посредством так называемого халвинга — заложенного в коде механизма снижения эмиссии. Халвинги биткоина происходят примерно раз в четыре года, а если точнее, то через каждые 210 тыс. новых, завершенных майнерами блоков. При каждом халвинге вдвое сокращается количество биткоинов, которые майнеры получают в качестве вознаграждения за блок.

На момент запуска биткоина в 2009 году майнеры получали 50 биткоинов за блок, но в ходе первого халвинга в 2012 году это вознаграждение было снижено до 25 биткоинов, в 2016 году — до 12,5 BTC, в 2020 году — до 6,25 BTC, а в 2024 году — до 3,125 монеты. Следующий халвинг ожидается в 2028 году, за ним — примерно в 2032 году.

Исторически сложилось так, что именно халвинг в биткоине стал ориентиром для ценовой динамики на крипторынке. С 2013 года, вскоре после каждого халвинга цена биткоина и капитализация остального крипторынка обновляли свои максимумы. Например, в конце 2013 года, примерно через год после халвинга, биткоин дошел до отметки $1,2 тыс. В следующем рыночном цикле, в конце 2017 года, максимумом стала цена $20 тыс. за биткоин. В конце 2021 года — $69 тыс. Однако 2024 год вышел за рамки предыдущей цикличности цены биткоина: в этот раз котировки впервые превысили предыдущий максимум до наступления халвинга — в марте цена BTC выросла до $73 тыс., а халвинг был в апреле 2024 года.

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