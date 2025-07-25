Брестчанин пошел на силовиков с ножами 25.07.2025, 20:48

Что было дальше?

Звонок в милицию поступил от представителей газовой службы: в одном из микрорайонов города абонент-неплательщик угрожает насилием представителям организации, прибывшим для проведения демонтажных работ.

На место выбыл наряд. Увидев правоохранителей, 47-летний мужчина схватил в руки два ножа и направился в их сторону.

«Его действия были пресечены прицельными выстрелами по ногам. Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам», — сообщают силовики.

Возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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