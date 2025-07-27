ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области 27.07.2025, 21:03

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Сейчас в населенном пункте проводятся стабилизационные действия.

По состоянию на сегодня, 27 июля, военные Сил обороны Украины освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера УВ «Курск» подполковника Ярослава Чепурного.

Как пояснил Чепурной, операцию провели подразделения группировки войск «Курск» во взаимодействии с силами старшего начальника.

Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.

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