ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области
- 27.07.2025, 21:03
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Сейчас в населенном пункте проводятся стабилизационные действия.
По состоянию на сегодня, 27 июля, военные Сил обороны Украины освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера УВ «Курск» подполковника Ярослава Чепурного.
Как пояснил Чепурной, операцию провели подразделения группировки войск «Курск» во взаимодействии с силами старшего начальника.
Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.