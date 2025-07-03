«Внутри США растет давление на Трампа» 8 3.07.2025, 13:25

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Приостановка поставок американского оружия Украине может запустить серьезные процессы.

США приняли решение приостановить поставки военной помощи Украине, в том числе ракет для систем ПВО Patriot.

Почему администрация Дональда Трампа приняла решение приостановить поставки перехватчиков Patriot именно сейчас, когда Россия наращивает атаки с воздуха?

Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network и эксперту украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю:

— На вопрос, почему было принято решение приостановить поставки перехватчиков Patriot, может ответить только администрация Дональда Трампа, в которой, как видно, не все в порядке с менеджментом, управлением процессами и координацией между ведомствами. Есть разные версии.

Если рассматривать чисто технический аспект, то после того, как Соединенные Штаты были близки к проведению широкомасштабной операции против Ирана, возникла необходимость в аудите имеющихся сил и средств. Когда планируется такая операция, Объединенный комитет начальников штабов подает заявку на расчет необходимых ресурсов, в том числе и систем ПВО. Если мы говорим о системах Patriot и ракетах PAC-3, которые предназначены для перехвата баллистических целей, то таких средств нужно много, поскольку они прикрывают группировки морской пехоты, сухопутных войск, авиацию и т.д.

С этой точки зрения, как военный аналитик, я могу понять необходимость аудита: средств действительно может не хватать. Кто-то в администрации мог предположить, что дефицит вызван избыточной поддержкой Украины при Джо Байдене. Однако, судя по комментариям, в том числе от спикера Министерства обороны США, речь идет о широком аудите всех поставок — не только в Украину. Это подтверждает гипотезу о подготовке к возможной масштабной операции на Ближнем Востоке, которая требует серьезного наращивания запасов, в том числе по системам ПВО и Patriot.

Решение приостановить поставки, в том числе уже готовых к отправке с территории Польши, выглядит логичным. Однако снова возникает вопрос отсутствия должной координации и качественного управления. Насколько мне известно, нет письменного приказа от министра обороны США, который бы объяснял происходящее. Это напоминает ситуацию февраля этого года, когда министр обороны Пит Хегсет устным распоряжением остановил поставки в Украину. Тогда, как и сейчас, в Польше грузы были задержаны, но официального приказа не нашли. Кто отдал распоряжение и на каком основании — выяснить не удалось.

Поставки были позже возобновлены, а крайними оказались исполнители — офицеры и сержанты, ответственные за отгрузку. В условиях бюрократии, когда нет письменного приказа, сложно установить ответственность. Предполагаю, что и сейчас ситуация схожая: вероятно, существует запрос от Объединенного комитета начальников штабов на увеличение объемов поставок ракет, в том числе для HIMARS и Patriot. Особенно востребованы новейшие ракеты PAC-3 — они дефицитны как в США, так и в мире. Существующие ракеты PAC-2 уже не соответствуют современным требованиям по перехвату баллистических целей.

Я склонен считать, что речь идет о техническом процессе, который, скорее всего, будет скорректирован, как это произошло в феврале. Сейчас идет коммуникация на уровне НАТО, так как приостановка может затронуть и поставки другим странам, включая истребители F-35 и комплексы Patriot. Это базовая система ПВО НАТО, и сбои в поставках могут привести к серьезным последствиям: страны Альянса начинают сомневаться в надежности США как союзника. Это уже происходило ранее: после приостановки поставок Украине в феврале на неделю, началась резкая переоценка закупочных приоритетов. Некоторые страны начали рассматривать инвестиции в европейский оборонно-промышленный комплекс, например, в совместную французско-итальянскую систему SAMP/T. Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания уже закупают Patriot, но теперь логичным становится вопрос — зачем, если есть альтернатива?

Если ситуация не изменится, производители из Франции, Великобритании, Италии и Германии могут использовать этот момент, чтобы продвинуть свои системы. Удар по американскому военно-промышленному комплексу будет колоссальным, ведь Европа — один из крупнейших рынков. Внутри США растет давление на администрацию — производители будут настаивать на прекращении подобных решений, которые бьют по их позициям.

При этом ни Марко Рубио, ни сам Дональд Трамп пока не прокомментировали происходящее. Если в ближайшее время не появятся их заявления, это только усилит подозрения в некомпетентности администрации. Вполне возможно, что это — конспирологическая версия, в рамках которой Трамп дает Путину время на завершение летней кампании.

— Насколько критична эта пауза для украинской ПВО, учитывая особенности системы Patriot и отсутствие полноценных альтернатив?

— Система Patriot действительно уникальна. Европа сделала ставку на нее, отказавшись от инвестиций в SAMP/T, как и в случае с F-35, пренебрегая развитием европейских истребителей. Сейчас европейские страны уже пересматривают свои решения.

В сложившейся ситуации Европа и Украина критически зависят от Patriot. Другие направления — защита от дронов, атаки на складах и командных пунктах — Украина уже начала закрывать собственными средствами: крылатыми ракетами, ракетодронами, беспилотниками. Однако баллистические ракеты — это пока еще зона американских технологий.

— Есть ли у Украины реальные возможности компенсировать дефицит перехватчиков за счет союзников в Европе или собственного производства?

— В среднесрочной перспективе — да. После этой ситуации интерес к Patriot в Европе может упасть, начнется поворот в сторону SAMP/T. Украина также пересматривает свои ориентиры.

Если Дональд Трамп не выступит с заявлением в поддержку продолжения поставок, это ударит по акциям Raytheon и других производителей Patriot. В краткосрочной перспективе все будет зависеть от интенсивности российских атак. Если темпы сохранятся, уже имеющихся запасов хватит до конца лета. Но в Европе есть ракеты, ранее закупленные для национальных армий, и Украина может получить их.

При этом американцы не могут просто запретить поставки: это будет крах их военно-промышленного комплекса. Если Польша, Германия и страны Бенилюкса откажутся от Patriot, это станет серьезным ударом. Турция, например, интересуется Patriot, но может переключиться на европейский проект.

Если все это ошибка одного чиновника в Пентагоне, должны последовать заявления Марко Рубио и Дональда Трампа. Если же это политическое решение, тогда Украине придется работать с Европой и использовать ее запасы. Альтернатива есть.

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