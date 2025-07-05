Российский миллиардер рискует лишиться трети капитала 5.07.2025, 12:26

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После череды неудачных инвестиций олигарх стал фигурантом международных исков на сумму более $2 млрд.

Один из богатейших бизнесменов страны-агрессора России Дмитрий Рыболовлев может потерять до трети состояния в судебных процессах в США и Европе. Об этом 3 июля пишет The Moscow Times .

После переезда в Монако в 2011 году часть своих средств Рыболовлев направил на инвестиции в западные активы – от стартапов в области биотехнологий до произведений искусства. Но уже более десяти лет он постоянно ведет судебные процессы, а проекты складываются неудачно, пишет издание.

В 2014 году у бизнесмена отсудила $600 млн жена Елена при разводе. А уже через год начались процессы из-за вложений в искусство с судами в Монако, Женеве, Сингапуре, Гонконге, Нью-Йорке и Париже. В этих городах он вел многолетние споры с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и аукционным домом Sotheby’s. Бизнесмен купил у дилера 38 картин, среди которых работы Леонардо да Винчи, Рене Магритта, Густава Климта и других художников. Он отдал за них, по его собственной оценке, около $2 млрд. Рыболовлев обвинил Бувье в том, что тот завысил стоимость картин на $1 млрд. Суд с Sotheby’s бизнесмен проиграл, а спор с Бувье был урегулирован лишь в 2023 году.

За это время сам Рыболовлев обвинялся в отмывании денег, мошенничестве, сокрытии активов и даже был задержан на один день. Лишь 3 марта 2025 года суд Монако отменил уголовные обвинения против Рыболовлева.

Через три месяца у Рыболовлева начался новый суд с американским венчурным фондом Apple Tree Partners. Суд Каймановых островов зарегистрировал иск структур семьи миллиардера. В нем он просит расформировать фонд инвестиций в биомедицину ATP Life Science Ventures в связи со злоупотреблением служебным положением и нечестным ведением дел со стороны генерального партнера фонда, компании, которая действовала в интересах американского доктора Сета Харрисона. Сторона Рыболовлева утверждает, что его партнер по фонду, отвечающий за управление, хочет присвоить себе 50% его доли в фонде – около $1 млрд. Рыболовлев считает, что инвестировал в фонд почти $2,7 млрд, в том числе $800 млн с 2022 года.

В мае 2024 года Apple Tree подала в суд штата Делавэр иск с требованием обязать структуры Рыболовлева завести в фонд еще $500 млн. В ответ миллиардер обратился в суд Каймановых островов с требованием о ликвидации партнерства.

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