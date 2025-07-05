Под Минском ради элитной гостиницы снесут детский лагерь 5.07.2025, 17:10

Стройку планируют на Заславском водохранилище.

В деревне Крыжовка, которая находится недалеко от МКАД и Заславского водохранилища, собираются построить масштабный гостиничный комплекс.

Изменения ожидают территорию бывшего лагеря, где отдыхали дети железнодорожников (и все, кто смог попасть в ведомственный детский сад в районе вокзала). На том месте, где когда-то стояли жилые корпуса, столовая и детские площадки «Журавлика», может появиться «туристско-оздоровительный комплекс с выделением очередей строительства», пишет «Онлайнер».

ФОТО: Наша Ніва

Среди сосен хотят возвести шестиэтажный (пять полноценных уровней плюс один мансардный) гостиничный комплекс.

А еще базу отдыха, которая состоит из общественного корпуса с бассейном и рестораном. Также здесь планируется разместить несколько гостевых домиков, банкетный зал и парковку на 150 машино-мест.

ФОТО: Наша Ніва

Над загородным проектом работала студия «Арх-Нуво», известная по стильному ЖК «Андреевский», который сейчас строится в районе улицы Захарова в Минске.

ФОТО: Наша Ніва

ФОТО: Наша Ніва

Общественный корпус будет одноэтажным. Отель, как уже упоминалось, — на шесть уровней. Его разобьют на три отдельных корпуса. Номера запроектированы двухместные и двухместные с гостиной. Помимо собственно крыши над головой гостиница предложит отдыхающим ресторан на 128 посадочных мест, два банкетных зала, бассейн, кальянную, кинокомнату, проекционную и помещение для мастер-классов. На мансардном этаже жилья не будет: там разместят зоны VR, детские комнаты, бильярдную и некий универсальный зал.

ФОТО: Наша Ніва

«Для персонального отдыха в узком кругу с семьей или друзьями проектом разработаны гостиничные домики, которые окружены лесным массивом, световыми фигурами, создающими особую атмосферу, зонами отдыха. Каждый домик оборудован личной террасой, с которой открывается вид на внутренний водоем и благоустройство комплекса», — уточняют в «Арх-Нуво», из чего становится понятно, что на территории будет свое озерцо.

Отдельный банкетный зал (полноценное здание) также будет находиться около водоема. Ее окружат зоны активного отдыха, игровые площадки для гостей разных возрастов, а также «освещенная световыми кольцами зона под открытым небом, которая создает незабываемую сказочную атмосферу момента».

ФОТО: Наша Ніва

Будет проведено благоустройство территории, в рамках которого выделят место для кафе. На генплане все это выглядит так: рассмотреть можно уголок для йоги, несколько беседок на краю леса, веревочный городок, лабиринт и даже телескоп.

Для реализации проекта нужно будет снести 10 кирпичных корпусов: шесть спальных, хозяйственный, столовую, будку сторожа и сарай.

В прошлом году «Журавлик» выставляли на аукцион. Начальная стоимость лота составляла 640 820 рублей. Первый шаг — 32 041 рубль. Как именно прошли торги, не сообщается. Зато известно, что сейчас заказчиком проекта преобразования территории выступает ЗАО «УКХ «БелГАЗавтосервис»».

Сейчас проект проходит стадию общественного обсуждения. Оно продлится по 14 июля 2025 года. Организатор — Минский районный исполнительный комитет. Ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией можно в Ждановичском сельском исполнительном комитете (аг. Ждановичи, ул. Парковая, д. 4) или на сайте администрации Минского района. Презентация проекта будет проводиться 9 июля 2025 года в 17:00 в Ждановичском сельском исполнительном комитете.

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