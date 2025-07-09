Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям»2
- 9.07.2025, 9:13
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CNN публикует аудиозаписи заявлений.
В прошлом году Дональд Трамп на закрытой встрече доноров заявил, что однажды он пытался удержать Владимира Путина от нападения на Украину. Он угрожал «разбомбить Москву к чертям».
Об этом сообщает CNN, которое публикует аудиозапись заявления.
«Я сказал Путину: «Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора», - сказал Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств в 2024 году.
Согласно аудиозаписи, Путин ответил, что не верит Трампу. «Но он поверил мне на 10%»,- рассказал Трамп.
Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, заявив ему, что в ответ США будут бомбить Пекин.
«Он считал меня сумасшедшим», - сказал Трамп о Си, а затем добавил, что «у нас никогда не было проблем».
Заявления Трампа
Эти высказывания прозвучали в то время, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Они были записаны на благотворительных мероприятиях 2024 года в Нью-Йорке и Флориде.
Впоследствии их получили Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, которые подробно описали некоторые из этих разговоров в своей новой книге «2024». В мае Джош Доуси обнародовал заявление Трампа об угрозах Путину «бомбить Москву» в The Washington Post. Однако сами аудиозаписи ранее не публиковалась.