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Трамп подтвердил введение жестких санкций против РФ по истечении ультиматума

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  • 1.08.2025, 9:28
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Трамп подтвердил введение жестких санкций против РФ по истечении ультиматума
Фото: Getty Images

Президент США назвал удар по Киеву «отвратительным».

Президент США Дональд Трамп резко осудил удар России по Киеву, в результате которого погибли 28 человек и почти 160 пострадали. «То, что делает Россия, — это отвратительно… Я говорил, что если приду к власти, то попытаюсь это остановить, но считаю ее действия очень печальными», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также заявил, что ужесточит санкции против России после истечения 10-дневного срока. «Наложим санкции… Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем», — пообещал он.

Трамп подчеркнул, что войну нужно прекратить. «Сейчас погибают по 7 тысяч солдат в неделю, украинских и российских… Также погибают люди в городах, потому что Путин обстреливает их ракетами. Я считаю это позором», — отметил американский лидер.

Трамп также сообщил, что вскоре Россию посетит его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Это будет его пятый визит. Последний раз Уиткофф приезжал в Москву для встречи с Путиным в апреле.

28 июля Трамп заявил, что решил уменьшить обозначенный им срок, отведенный на достижение мира в Украине, с 50 дней до 10, объяснив это разочарованием действиями Путина: президент США подчеркнул, что Россия продолжает эскалацию и наносит удары по мирным украинским городам, несмотря на усилия Вашингтона.

Ультиматум истекает 8 августа. После США намерены ввести вторичные санкции — пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров. В Кремле на это заявили, что после начала войны у страны выработался «иммунитет» к экономическим ограничениям.

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