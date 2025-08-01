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Видеофакт: шпиц Лукашенко мешал Путину говорить

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  • 1.08.2025, 18:54
  • 3,404
Видеофакт: шпиц Лукашенко мешал Путину говорить

Пес Умка выразил свой очередной «протест».

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко взял с собой на остров Валаам свою собаку по кличке Умка.

Шпиц сопровождал белорусского диктатора во время визита на остров Валаам и находился рядом с правителями, когда они беседовали на одной скамейке. Белорусский узурпатор поднял свою собаку и усадил ее рядом, пока беседовал с Путиным. После того как говорить начал диктатор РФ, пес начал «похрюкивать».

На опубликованном видео со встречи видно, что и Лукашенко, и его шпиц тяжело переносят жару, стоящую сейчас на Валааме: Лукашенко обливается потом и вытирается платком, а шпиц задыхается.

Лукашенко таскает собаку везде. Ранее он привозил ее в Россию, на парад Победы. Тогда Умку заметили на трибуне на Красной площади.

Также Лукашенко брал шпица на «выборы». Тогда Умка выразил свой протест, пометив территорию Центральной избирательной комиссии.

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