Видеофакт: шпиц Лукашенко мешал Путину говорить

Видеофакт: шпиц Лукашенко мешал Путину говорить5
- 1.08.2025, 18:54
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Пес Умка выразил свой очередной «протест».
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко взял с собой на остров Валаам свою собаку по кличке Умка.
Шпиц сопровождал белорусского диктатора во время визита на остров Валаам и находился рядом с правителями, когда они беседовали на одной скамейке. Белорусский узурпатор поднял свою собаку и усадил ее рядом, пока беседовал с Путиным. После того как говорить начал диктатор РФ, пес начал «похрюкивать».
Шпиц Умка, которого Лукашенко взял с собой на Валаам, мешал Путину говорить. Собака явно плохо переносит жару. pic.twitter.com/BmLjgck3Qc— Сharter97.org (@charter_97) August 1, 2025
На опубликованном видео со встречи видно, что и Лукашенко, и его шпиц тяжело переносят жару, стоящую сейчас на Валааме: Лукашенко обливается потом и вытирается платком, а шпиц задыхается.
Лукашенко таскает собаку везде. Ранее он привозил ее в Россию, на парад Победы. Тогда Умку заметили на трибуне на Красной площади.
Также Лукашенко брал шпица на «выборы». Тогда Умка выразил свой протест, пометив территорию Центральной избирательной комиссии.