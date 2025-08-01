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Трамп поздравил Швейцарию с государственным праздником 39%-ми пошлинами

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  • 1.08.2025, 22:01
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Трамп поздравил Швейцарию с государственным праздником 39%-ми пошлинами

Это самый высокий тариф в Европе.

Поздравления по случаю национального праздника. А теперь — получайте драконовскую пошлину: именно так выглядела дипломатическая «открытка» от Соединенных Штатов в Швейцарию. В четверг Вашингтон объявил о введении самого высокого тарифа среди всех европейских стран именно в отношении этого государства. Об этом пишет Politico.

А уже на следующий день, в пятницу, государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал заявление с похвалой в адрес «крепких и стабильных отношений» между двумя государствами.

«Наше сотрудничество охватывает торговлю, финансы и сферу безопасности, где швейцарское лидерство и надежность продолжают иметь глобальное влияние», — отметил Рубио. — «Мы искренне желаем швейцарскому народу успешного и содержательного празднования и с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества в последующие годы».

1 августа девятимиллионная страна празднует годовщину основания Швейцарской Конфедерации — событие, произошедшее в 1291 году. Как и американцы 4 июля, швейцарцы устраивают фейерверки и парады.

Но нынешнее настроение может быть совсем другим, ведь Швейцария вышла из переговоров в значительно худшем положении, чем Европейский Союз. Брюссель в последний момент заключил соглашение с президентом Дональдом Трампом, зафиксировав базовую ставку пошлины на уровне 15%. Великобритания будет платить только 10%.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент в мае посещал Швейцарию, его переговоры были посвящены вовсе не швейцарско-американским отношениям, а диалогу с китайскими представителями. В итоге Альпийская республика — вместе со своими мощными финансовым и фармацевтическим секторами — оказалась в стороне.

Федеральный совет — коллегиальное правительство Швейцарии — заявил о «глубоком разочаровании тем, что, несмотря на достигнутый прогресс в двусторонних переговорах и конструктивную позицию Швейцарии с самого начала, Соединенные Штаты намерены в одностороннем порядке ввести дополнительные тарифы на импорт из Швейцарии».

«Швейцария поддерживала и продолжает поддерживать контакт с соответствующими американскими ведомствами. Она в дальнейшем стремится достичь согласованного решения, которое будет соответствовать как швейцарскому законодательству, так и ее международно-правовым обязательствам», — говорится в сообщении на платформе X.

Новый тариф для Швейцарии даже выше объявленного ранее 31% сбор, о котором Трамп заявил в апреле — символично именно в День освобождения. Новые пошлины должны вступить в силу 7 августа — у швейцарской стороны осталась всего неделя, чтобы договориться о менее болезненном варианте.

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