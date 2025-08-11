Олег Белоколос: Россияне больше не могут это скрывать 1 11.08.2025, 13:58

3,414

Олег Белоколос

Даже в окружении Путина есть те, кто выступает против войны.

Один из самых давних соратников Путина, замглавы администрации российского правителя Дмитрий Козак выступил против полномасштабного вторжения в Украину и предупредил о катастрофических последствиях.

О чем говорит тот факт, что даже такие близкие к Путину чиновники выступили против войны? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— По мере того, как накапливаются внутренние сложности в самой России, мы видим ухудшение экономической ситуации, демографические проблемы, нехватку рабочей силы. Причем не хватает водителей, инженеров, медработников. Это уже становится трудно скрывать. Плюс — миграционное напряжение. Все это не может не влиять на настроения, которые существуют в обществе.

Понятно, что на Кремль это пока никак не влияет. Но, видимо, влияет на тех людей, которые находятся в орбите Кремля и понимают, что все это никуда не денется. Война с соседом, развязанная под надуманными предлогами, абсолютно вредна для интересов нормальной страны, и рано или поздно она закончится крахом для самого агрессора.

Люди, которые, возможно, остались вменяемыми (если так можно сказать), это понимают, но боятся говорить об этом вслух. А здесь, наверное, просто «прорвало».

— Кто еще из окружения Путина, может разделять антивоенную позицию, пусть и негласно?

— Очевидно, что люди, занятые практическими вопросами функционирования экономики, видят те трещины и тенденции, о которых я сказал. Также это могут быть люди, связанные с медициной. Несмотря на цензуру, информация просачивается в региональные СМИ. Например, сообщается, что укомплектованность некоторых больниц упала до 50%. Это невозможно полностью скрыть.

Есть и те, кто вовлечен в практическое управление в рамках государственной или окологосударственной системы, и они прекрасно видят ситуацию.

— Получится ли окружению Путина повлиять на его позицию?

— Не думаю, что они смогут каким-то образом изменить его позицию. Путин и его ближайший круг загнали себя в спираль противостояния. С российской стороны уже столько погибших, что они не могут отыграть назад.

Те, кто имеет собственное мнение, напуганы показательными репрессиями, которые мы наблюдаем после 2022 года. Все понимают, что любой несогласный может попасть под каток бездумной репрессивной машины, которая всегда существовала в этой части мира.

Поэтому я не думаю, что окружение Путина сможет хоть как-то повлиять на его точку зрения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com