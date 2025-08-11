Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон 7 11.08.2025, 20:11

Свое решение он объяснил тем, что в столице США опасней, чем в Багдаде.

В округе Колумбия в городе Вашингтон будут размещены войска Национальной гвардии, заявил президент США Дональд Трамп.

Также округ будет передан под прямое федеральное управление.

Как отметил Трамп, целью станет уничтожение трущоб, которых в городе быть не должно.

Решение принято из-за высокого уровня преступности. Трамп вновь повторил, что криминальная ситуация в городе хуже, чем, например, в колумбийской Боготе, Панаме или Багдаде.

Как отмечает The Washington Post, решение Трампа уже вызвало негативную реакцию части мирных жителей. Первые протестующие стали собираться на улице Лафайет, недалеко от Белого дома.

На прошлой неделе стало известно о нападении группы подростков на 19-летнего экс-сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. После этого Трамп заявил, что преступность в американской столице «полностью вышла из-под контроля» и местные банды подростков не боятся полиции, поскольку знают, что их «почти сразу же отпустят».

Трамп уже вводил войска Нацгвардии в Лос-Анджелес в июне в связи с протестами из-за антимигрантских рейдов. Он обвинил местные власти в бездействии, упомянув, в частности, мэра Лос-Анжелеса Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Последний раскритиковал действия президента США и подал в суд.

