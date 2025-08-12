Жители Аляски выйдут на протесты из-за приезда Путина 3 12.08.2025, 9:18

Мероприятие пройдет под лозунгом «Аляска с Украиной».

В крупнейшем городе Аляски — Анкоридже — готовятся протесты из-за возможной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Политическая организация Stand Up Alaska назначила акцию на четверг, 14 августа, за день до саммита, пишет The Moscow Times.

Мероприятие пройдет под лозунгом «Аляска с Украиной». «С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собираемся, чтобы послать четкий сигнал как Трампу, так и Путину: Аляска решительно против авторитаризма», — говорится в заявлении на сайте организаторов.

На странице Stand Up Alaska в Facebook содержится прямой призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции: «Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы протестовать против присутствия международного военного преступника (Владимира Путина. — прим.)».

Ранее Дональд Трамп объявил, что его личная встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Помощник российского правителя Юрий Ушаков вскоре подтвердил дату и место саммита. По данным Белого дома, о встрече с президентом США попросил лично Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

