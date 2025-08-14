Белорусский клуб сделал футболисту неожиданный подарок 14.08.2025, 17:28

1,158

Антон Матвеенко

Фотофакт.

Экс-футболист Антон Матвеенко, некогда известный по выступлениям за «Витебск», вновь оказался в центре внимания, несмотря на завершение профессиональной карьеры, пишет «Точка».

В матче второй лиги, где «Миоры» встречались с «Газовиком» из Витебска, спортсмен был признан самым ценным игроком (MVP).

Полузащитнику вручили необычный и символичный подарок – ведро лисичек.

Антон отметился голом и передачей в этом поединке, помогая своей команде уверенно победить соперника со счётом 4:1.

Примечательно, что за «Миоры» выступают не только любители, но и бывшие профессионалы, к которым относится и сам Матвеенко.

Спортсмен официально завершил свою карьеру в марте 2024 года в возрасте 37 лет.

Он объяснил свой уход тем, что футбол «уже какой-то не такой». Ему стало тяжело находить общий язык с новым поколением игроков, отмечая, что «у нас нет общих тем, общих точек».

Тем не менее полузащитник остался в футболе: он присоединился к «Миорам» на любительских началах и уже приносит пользу команде, демонстрируя высокий профессиональный уровень в ключевых встречах.

Лисички – не самый экстраординарный приз

В мире футбола приз за звание лучшего игрока матча обычно ассоциируется с кубком, медалью или памятным трофеем.

Но иногда клубы и спонсоры решают проявить креатив, и тогда победители уходят домой с… чем-то совсем неожиданным.

Клуб из города Брюне, известный как первая команда Эрлинга Холанда, не раз удивлял болельщиков.

В марте 2025 года голкипер Ян де Бор, признанный лучшим игроком встречи, получил четыре лотка яиц.

А уже в апреле его одноклубник Аксель Крюгер унес с поля живого ягненка – подарок в честь сельскохозяйственных традиций региона.

