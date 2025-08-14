закрыть
14 августа 2025, четверг, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский клуб сделал футболисту неожиданный подарок

  • 14.08.2025, 17:28
  • 1,158
Белорусский клуб сделал футболисту неожиданный подарок
Антон Матвеенко

Фотофакт.

Экс-футболист Антон Матвеенко, некогда известный по выступлениям за «Витебск», вновь оказался в центре внимания, несмотря на завершение профессиональной карьеры, пишет «Точка».

В матче второй лиги, где «Миоры» встречались с «Газовиком» из Витебска, спортсмен был признан самым ценным игроком (MVP).

Полузащитнику вручили необычный и символичный подарок – ведро лисичек.

Антон отметился голом и передачей в этом поединке, помогая своей команде уверенно победить соперника со счётом 4:1.

Примечательно, что за «Миоры» выступают не только любители, но и бывшие профессионалы, к которым относится и сам Матвеенко.

Спортсмен официально завершил свою карьеру в марте 2024 года в возрасте 37 лет.

Он объяснил свой уход тем, что футбол «уже какой-то не такой». Ему стало тяжело находить общий язык с новым поколением игроков, отмечая, что «у нас нет общих тем, общих точек».

Тем не менее полузащитник остался в футболе: он присоединился к «Миорам» на любительских началах и уже приносит пользу команде, демонстрируя высокий профессиональный уровень в ключевых встречах.

Лисички – не самый экстраординарный приз

В мире футбола приз за звание лучшего игрока матча обычно ассоциируется с кубком, медалью или памятным трофеем.

Но иногда клубы и спонсоры решают проявить креатив, и тогда победители уходят домой с… чем-то совсем неожиданным.

Клуб из города Брюне, известный как первая команда Эрлинга Холанда, не раз удивлял болельщиков.

В марте 2025 года голкипер Ян де Бор, признанный лучшим игроком встречи, получил четыре лотка яиц.

А уже в апреле его одноклубник Аксель Крюгер унес с поля живого ягненка – подарок в честь сельскохозяйственных традиций региона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников