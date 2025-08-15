Подкаст с Тейлор Свифт стал сенсацией

Подкаст с Тейлор Свифт стал сенсацией1
Певица Тейлор Свифт впервые дала большое интервью в подкасте, став гостьей New Heights — видеошоу о футболе и поп-культуре, которое ведет ее бойфренд Трэвис Келси. Эпизод стал рекордным для программы: почти 9 млн просмотров за 12 часов на YouTube и около 1,3 млн зрителей в прямом эфире до технического сбоя, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Выпуск, вышедший в среду вечером, фактически стал длинным анонсом нового альбома певицы. Свифт редко общается с прессой и предпочитает нестандартные способы подачи новостей — от неожиданного релиза до объявлений на концертах и церемониях награждения.
Выбор подкаста отражает растущую роль формата в продвижении проектов знаменитостей. Длинные, неформальные беседы создают ощущение безопасности для гостей и позволяют избегать жестких вопросов, характерных для традиционных СМИ. Такие интервью становятся альтернативой вечерним ток-шоу и глянцевым обложкам, интерес к которым постепенно снижается.
Подкасты привлекают звезд именно атмосферой доверия и возможностью говорить напрямую со своей аудиторией. Для пиар-команд это быстрый и эффективный инструмент: запись проще организовать, а охват сопоставим или выше, чем у телевизионных форматов.
Для New Heights появление Свифт совпало с важным моментом. Эпизод с певицей помог подкасту вновь выйти на первое место в чарте Apple Podcasts.