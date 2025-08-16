«Мужики, учитесь!»: предложение руки и сердца в Гомеле вызвало восторг у белорусов 16.08.2025, 13:45

Особенно трогательной оказалась реакция случайных прохожих.

Видео с масштабным предложением руки и сердца, которое молодой человек устроил своей избраннице в гомельском парке, стало вирусным в TikTok и Instagram. Ролик уже набрал десятки тысяч просмотров и продолжает собирать восторженные комментарии, пишет «Телеграф».

О подробностях истории рассказало главное управление юстиции Гомельского облисполкома. Главные герои — Анна и Алексей. Молодой человек, гражданин Израиля, познакомился с гомельчанкой почти год назад.

Как рассказали в ведомстве, девушка догадывалась, что предложение «не за горами», но такое мероприятие стало сюрпризом. Когда пара подошла к Лебяжьему пруду в парке, у набережной вспыхнула огромная светящаяся надпись «Аня, выходи за меня», а небо озарилось огнями фейерверков. В разгар пиротехнического шоу Алексей встал на колено и услышал в ответ «конечно, да!».

Организовать сюрприз молодому человеку помогла администрация гомельского парка, сообщили юристы.

По словам Анны, особенно трогательной оказалась реакция случайных прохожих. «Люди собрались у пруда, начали нас поддерживать, поздравлять, аплодировать. Это было так трогательно! Наши гомельчане просто замечательные!» — поделилась она.

В социальных сетях видео вызвало бурную реакцию. Большинство пользователей восхитились красивым жестом и поздравили пару:

«Рады за Аню всем Гомелем) Будьте счастливы»

«Молодец парнишка, очень романтично, ярко!!! Счастья молодым!!!»

«Мужики, учитесь!!!! Достойно и красиво, память на всю жизнь. Эмоции нельзя купить»

«Я думаю, все Ани сейчас счастливы!»

Некоторые комментаторы, однако, отнеслись к произошедшему с долей скепсиса или юмора, назвав предложение «понтами» или задавшись вопросом «через сколько развод?».

Часть пользователей также выразила беспокойство за лебедей в пруду из-за громких фейерверков: «Красиво, но я почему-то сразу подумала про лебедей в пруду. Возможно, они испугались».

Пара запланировала свадьбу на конец сентября.

