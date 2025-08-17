закрыть
17 августа 2025
Партизаны ударили по логистике РФ в Луганской области

  • 17.08.2025, 10:13
  • 1,010
Партизаны ударили по логистике РФ в Луганской области

Сорваны военные перевозки.

Движение сопротивления «АТЕШ» сообщило о новой диверсии против российских войск на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».

По данным организации, агентам удалось вывести из строя релейный шкаф на одном из отрезков железной дороги.

Этот участок активно используется армией РФ для перевозки техники, боеприпасов, личного состава и горючего из Ростовской области на север Луганщины.

В результате операции было нарушено движение поездов, что повлекло перебои с доставкой военных грузов и горюче-смазочных материалов.

В «АТЕШ» отмечают, что это создает серьезные проблемы для обеспечения российских группировок на линии фронта и затрудняет подготовку новых атак.

