Как сделать так, чтобы авто проехало более 400 000 километров

Ценные советы эксперта.

Пробег в более чем 400 000 километров может показаться недостижимой отметкой для некоторых автомобилей. Тем не менее это вполне возможно, если приложить усилия.

Автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer рассказал GOBankingRates, что нужно делать, чтобы автомобиль проехал более 400 000 километров без серьезных поломок. Его советы помогут не только продлить срок службы транспортного средства, но и сэкономить много денег.

Выбирайте автомобиль с умом

По словам Пайла, путь к пробегу 400 000 километров начинается еще до того, как вы впервые повернете ключ зажигания. Он заявил, что необходимо ответственно подходить не только к выбору автомобиля, но и его силовой установке.

«Некоторые автомобили просто не рассчитаны на такой пробег. Поэтому изучите информацию, чтобы убедиться, что автомобиль хорошо сконструирован», - поделился эксперт.

Пайл предупредил, что покупка подержанного автомобиля может показаться отличным вариантом, так как они значительно дешевле новых. Тем не менее предыдущий владелец мог плохо ухаживать за ним, что значительно влияет на срок службы.

Будьте готовы к частому обслуживанию

Эксперт отметил, что путь к отметке в 400 000 километров пробега обязательно проходит через регулярное обслуживание автомобиля. Он подчеркнул, что необходимо регулярно менять расходные детали, а также жидкости транспортного средства.

По словам Пайла, регулярное техническое обслуживание предотвращает дорогостоящий ремонт. Он рассказал журналистам, что прежде всего нужно следить за состоянием фильтров и трансмиссии, а также не забывать менять моторное масло немного чаще, чем указывает производитель.

Регулярная мойка - вопрос не только внешнего вида

Эксперт заявил, что многие водители считают, что автомобили необходимо мыть только для того, чтобы придать ему более «свежий» внешний вид. Тем не менее внешний уход имеет более важное значение.

«Я бы порекомендовал регулярную мойку для удаления загрязнений с дороги, следов птиц и окружающей среды, которые повреждают краску и вызывают ржавчину», - посоветовал Пайл.

Эксперт призвал обращать внимание на нижнюю часть кузова при мойке автомобиля. Он предупредил, что это особенно важно, если на дорогах используется соль, которая ускоряет коррозию.

Водите с умом, а не медленно

Распространено мнение, что медленная езда позволяет увеличить срок службы автомобиля. Эксперт заявил, что все немного сложнее.

«Не нужно водить как бабушка, едущая в церковь, но нужно ограничить резкое ускорение. Просто водите нормально и не напрягайтесь», - рассказал Пайл.

Эксперт отметил, что для автомобилей поездки по шоссе и загородным дорогам более благоприятны, чем по городу. Он объяснил, что это связано с меньшей нагрузкой на двигатель и трансмиссию из-за меньшего количества остановок и стартов с места.

Избегайте тюнинга

Некоторые водители хотят сделать свой автомобиль быстрее или красивее, прибегая к внутреннему или внешнему тюнингу. Пайл предостерегает от таких модернизаций.

