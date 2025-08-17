Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1300 белорусских политзаключенных 17 17.08.2025, 17:35

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

Американский президент Дональд Трамп переслал в соцсети Turth Social сообщение одного из своих подписчиков, который возмутился, что «левые СМИ умалчивают» о том, что «президент Трамп освободил заключенных» в Беларуси (речь об освобождении 16 политзаключенных 21 июня — ред.).

Дональд Трамп прокомметировал это сообщение так:

«Cпасибо Беларуси и ее влиятельному лидеру. Надеюсь, что 1300 (политзаключенных — ред.) также выйдут!»

Отметим, 15 августа, накануне саммита на Аляске, Трамп позвонил Лукашенко. Разговор шел об освобождении политзаключенных.

