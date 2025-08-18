CEPA: Насильственное изменение международных границ считается табу 18.08.2025, 18:26

Уступки лишь усиливают агрессию Москвы.

Использование силы для изменения международных границ считается табу. Но история показывает, что это правило иногда нарушается. Примером служит Гоа — последний оплот Португалии в Индии, аннексированный в 1961 году после короткой военной операции. Мир почти не протестовал, важнее было сохранить отношения с новой Индией, чем защищать уязвленное эго Лиссабона, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня, когда Украина сталкивается с перспективой обмена территорий на мир, этот эпизод напоминает, что запрет на изменение границ силой из Устава ООН работает лишь на бумаге. Европа знает примеры — разделенный Кипр, войны в Югославии, конфликт Армения–Азербайджан.

Министры иностранных дел стран Балтии отметили, что шесть миллионов жителей их республик пережили ужасы советской оккупации, где «международные юридические нюансы не защищали от пыток и репрессий». Сегодня схожая участь угрожает миллионам украинцев на оккупированных территориях. Уступки за чужой счет — это быстро, но их отмена занимает десятилетия.

Юридические тонкости могут дать аргументы в будущем, как это произошло при воссоединении Германии. Но главный вывод очевиден: лучше не допускать оккупации.

Обсуждения перемирий, гарантий и восстановления Украины упираются в политическую волю. Ее не хватило раньше, чтобы помочь Киеву победить. С чего верить, что она появится после войны?

Корейский вариант — раздел с поддержкой союзников — возможен, но сомнителен. США после 1953 года вложили огромные ресурсы в Южную Корею. Сегодня такой решимости не видно.

Для Путина военная истерия — условие выживания режима. И уступки лишь усиливают агрессию. Единственный ответ — твердая политическая воля, которую хорошо понимают Украина и страны Балтии. Вопрос лишь в том, кто еще это осознает.

