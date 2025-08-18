Мерц призвал Трампа и европейских лидеров усилить давление на Путина 18.08.2025, 22:38

Только так можно добиться скорейшего прекращения огня в Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече лидеров Украины и стран Европы с президентом США призвал участников усилить давление на Россию. По его словам, только так можно добиться скорейшего прекращения огня в Украине.

«Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня, поэтому давайте работать над этим. И давайте попытаемся оказать давление на Россию, потому что доверие к этим усилиям, которые мы предпринимаем сегодня, зависит как минимум от прекращения огня с самого начала серьезных переговоров, со следующего шага», — отметил Мерц.

Дональд Трамп, в свою очередь, допустил урегулирование без перемирия.

«Если мы сможем добиться прекращения огня, это будет отлично. Если нет... Очень много вопросов на повестке», — сказал Дональд Трамп, комментируя призыв канцлера ФРГ.

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами последовала за двусторонними переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

