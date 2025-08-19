Трамп сообщил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского 19.08.2025, 1:23

Дональд Трамп

Президент США позвонил диктатору РФ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что после завершения встреч с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он позвонил диктатору России Владимиру Путину и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня. Повторяю, это был очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф координируют действия с Россией и Украиной», – написал Трамп.

