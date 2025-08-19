Украина представила в Белом доме свои условия для мирных переговоров с РФ 3 19.08.2025, 7:35

Стали известны главные пункты.

Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой. Украинская сторона предлагает сделку, чтобы получить гарантии безопасности от США.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание ознакомилось с предложениями и условиями Украины, которые были представлены в Белом доме на переговорах.

Согласно документу, Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.

Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

В документе не указано, о каком именно оружии идет речь. Но известно, что Украина выразила желание купить не менее 10 систем ПВО Patriot, а также другие ракеты и оборудование. В документе не уточняется, какая часть сделки по беспилотникам будет закупкой или инвестициями.

По данным FT, согласно документу:

Украина не согласится ни на одно соглашение, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня.

Украина отклоняет предложение РФ заморозить остальную линию фронта, если украинские войска выйдут из частично оккупированных Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что это создаст «плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр».

Украинская сторона настаивает на полной компенсации от России убытков, которые потенциально могут быть оплачены из 300 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных в западных странах.

Любое ослабление санкций должно быть только при условии, что Россия будет придерживаться будущего мирного соглашения и «играть честную игру».

