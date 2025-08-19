Axios: Трамп надеется на встречу Зеленского и Путина до конца августа 19.08.2025, 7:40

Канцлер Германии также озвучил срок и подробности.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина будет уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

«Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа», - пишет он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна пройти в течение ближайших двух недель. Он добавил, что место встречи еще должно быть согласно.

