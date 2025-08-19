Правительство РФ констатировало начало спада торговли с Китаем 19.08.2025, 21:10

Российско-китайская торговля в 2025 году впервые с начала войны начала сокращаться.

Российско-китайская торговля в 2025 году впервые с начала войны начала сокращаться, сообщил во вторник министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По данным таможни КНР, за январь–июль двусторонний товарооборот уменьшился на 8% год к году до $125,8 млрд после почти двукратного роста за предыдущие три года, до рекордных $245 млрд в 2025 году.

«В текущем году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле», — признал Алиханов.

«Причины для такой динамики, конечно, разноплановые, — продолжил он. — Это и негативное влияние санкционного, иных форм экономического давления извне на наши страны и волатильность на отдельных товарных рынках. Мы отмечаем и постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае» (цитаты по Reuters).

По итогам первого полугодия Китай сократил закупки почти всех ключевых сырьевых товаров в России, приводят статистику эксперты Института Гайдара. Поставки нефти упали на 11% (до 49,11 млн тонн), нефтепродуктов — на 28% (до 5,51 млн тонн), СПГ — на 13% (до 3,22 млн тонн), древесины — на 10% (до 4,53 млн тонн), угля — на 10% (до 38,97 млн тонн)

Увеличились поставки в Китай трубопроводного газа (на 23%), а также промышленных металлов: никеля — на 94%, алюминия — на 91%, меди — более чем вдвое.

Поставки из Китая в Россию также сократились — на 9%, указывают в Институте Гайдара, в первую очередь за счет импорта автомобилей, который рухнул на 61%.

Возвращения к прежнему бурному росту торговли с Китаем не будет, считает Алиханов. «В среднесрочной перспективе нам следует ожидать более умеренных, чем прежде, темпов роста взаимной торговли с последовательным увеличением доли высокотехнологичной и инновационной продукции», — сказал он.

