Трамп выбрал TikTok для старта своего нового политического месседжа 20.08.2025, 7:47

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Этот шаг направлен на привлечение молодой аудитории.

Белый дом официально запустил аккаунт в TikTok. Этот шаг направлен на привлечение молодой аудитории, однако данное решение уже вызвало новую волну споров относительно безопасности приложения и влияния Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Белый дом официально открыл аккаунт в TikTok, чтобы напрямую общаться с американцами через популярное приложение, которым пользуются более 170 миллионов человек в США.

Еще бы, президент США Дональд Трамп давно симпатизирует TikTok, так как считает его ключевым фактором своей победы над демократкой Камалой Харрис на президентских выборах 2024 года.

В свое время личный предвыборный аккаунт Трампа @realdonaldtrump собрал более 15 миллионов подписчиков. Поэтому новый официальный канал Белого дома призван усилить охват аудитории.

Первый ролик президента Дональда Трампа в новом аккаунте @whitehouse с подписью «Америка, мы вернулись! Что нового, TikTok?» сопровождался словами главы государства: «Я - ваш голос».

Пресс-секретарь Каролайн Ливитт заявила, что администрация стремится «донести исторические успехи Трампа как можно большему количеству людей и на как можно большем количестве платформ».

Вместе с тем, такой шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне.

Трампу напомнили, что в 2024 году Конгресс принял закон, который обязал TikTok прекратить работу в США до 19 января 2025-го, если китайская компания ByteDance не продаст приложение американским инвесторам. Несмотря на это, после вступления на второй президентский срок Трамп трижды переносил сроки выполнения закона - сначала на апрель, потом на июнь и в конце концов на сентябрь.

Критики видят в этом игнорирование угроз нацбезопасности. По оценкам американской разведки, TikTok потенциально может быть использован Китаем для сбора данных и влияния на общественное мнение в США.

Несмотря на скандалы, Белый дом делает ставку на TikTok как на площадку, позволяющую напрямую влиять на молодых избирателей и конкурировать с традиционными медиа.

Трамп, со своей стороны, ведет переговоры о сделке с американскими инвесторами, которая должна была бы снять эти риски.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com