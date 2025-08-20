Трамп выбрал TikTok для старта своего нового политического месседжа
- 20.08.2025, 7:47
Этот шаг направлен на привлечение молодой аудитории.
Белый дом официально запустил аккаунт в TikTok. Этот шаг направлен на привлечение молодой аудитории, однако данное решение уже вызвало новую волну споров относительно безопасности приложения и влияния Китая.
Об этом сообщает Reuters.
Белый дом официально открыл аккаунт в TikTok, чтобы напрямую общаться с американцами через популярное приложение, которым пользуются более 170 миллионов человек в США.
Еще бы, президент США Дональд Трамп давно симпатизирует TikTok, так как считает его ключевым фактором своей победы над демократкой Камалой Харрис на президентских выборах 2024 года.
В свое время личный предвыборный аккаунт Трампа @realdonaldtrump собрал более 15 миллионов подписчиков. Поэтому новый официальный канал Белого дома призван усилить охват аудитории.
Первый ролик президента Дональда Трампа в новом аккаунте @whitehouse с подписью «Америка, мы вернулись! Что нового, TikTok?» сопровождался словами главы государства: «Я - ваш голос».
Пресс-секретарь Каролайн Ливитт заявила, что администрация стремится «донести исторические успехи Трампа как можно большему количеству людей и на как можно большем количестве платформ».
Вместе с тем, такой шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне.
Трампу напомнили, что в 2024 году Конгресс принял закон, который обязал TikTok прекратить работу в США до 19 января 2025-го, если китайская компания ByteDance не продаст приложение американским инвесторам. Несмотря на это, после вступления на второй президентский срок Трамп трижды переносил сроки выполнения закона - сначала на апрель, потом на июнь и в конце концов на сентябрь.
Критики видят в этом игнорирование угроз нацбезопасности. По оценкам американской разведки, TikTok потенциально может быть использован Китаем для сбора данных и влияния на общественное мнение в США.
Несмотря на скандалы, Белый дом делает ставку на TikTok как на площадку, позволяющую напрямую влиять на молодых избирателей и конкурировать с традиционными медиа.
Трамп, со своей стороны, ведет переговоры о сделке с американскими инвесторами, которая должна была бы снять эти риски.