«Прикрыли лазейку с инвалидами»
В пункте пропуска «Брест» остановили популярную схему обхода очереди.
Белорусские пограничники перестали пропускать без очереди автомобили, если у льготника нет визы или ВНЖ, пишут в приграничных чатах. Это может означать конец популярной схемы обхода очередей в пункте пропуска «Брест», сообщает «Мост».
Автомобили, в которых едут люди с инвалидностью или дети до трех лет, проходят белорусский пограничный контроль в приоритетном порядке. Некоторые использовали это правило для обхода очереди. Людям с инвалидностью платили деньги, чтобы они подсели в машину и прошли белорусский пограничный контроль, а затем высаживали их перед въездом на польскую сторону.
По мнению некоторых пользователей приграничных чатов, эта схема имеет признаки «организованного бизнеса»: «организаторы» якобы снимают в Бресте квартиры для иногородних людей с инвалидностью, договариваются с водителями и забирают себе большую часть заработка.
«Серая» схема стала особенно популярна в последние дни, когда на границе скопились рекордные очереди. Сейчас в электронной очереди на выезд в сторону Польши зарегистрировано более 4,6 тыс. автомобилей. И до недавнего времени каждый пятый пересекал границу без очереди.
Увеличение приоритета увеличивает ожидание для прочих путешественников, поэтому белорусы стали активно писать жалобы, чтобы «инвалидную схему» остановили. Похоже, это сработало. В чатах появились сообщения, что белорусские пограничники перестали пропускать по приоритету автомобили, если у пассажира с инвалидностью нет визы или ВНЖ. Кроме того, стали наказывать за высадку пассажиров на мосту через Буг.
— С сегодняшнего дня указ «сверху»: не пускают по приоритету, если в паспорте нет польской визы или нет другого документа на въезд в Польшу. Кажется, прикрыли лазейку с инвалидами, — пишет один из пользователей приграничного чата (здесь и далее сообщения незначительно откорректированы для удобства чтения).
— Пограничник на мосту сказал: сейчас новое правило — на мосту высаживать людей нельзя — штраф и водителю, и льготнику, которого высаживают. Поэтому лавочку походу прикрыли, письма дошли, — сообщает еще один пользователь.
Тем временем очереди на польско-белорусской границе продолжают расти. По состоянию на 10:00 (по минскому времени) 20 августа выезда из Беларуси ожидают 4620 легковых автомобилей и 130 автобусов. 20 августа в Польшу въезжают водители, которые зарегистрировались в очереди семь дней назад.
Пересечение границы на автобусе с пересадкой в стоящий ближе к шлагбауму занимает 7-11 часов, без пересадки — почти двое суток.
