«Цены на мед поднимают, уже не стесняясь» 21.08.2025, 9:24

Почему белорусские пчеловоды так делают?

В августе — начале сентября обычно завершается сезон у пчеловодов, и спрос на мед в это время обычно высокий. В этом году урожай дорожает — Onliner узнал, с чем это связано и сколько сейчас стоит мед.

Анастасия Хаврюк, председатель общественного объединения «Белорусские пчеловоды» и главный редактор журнала «Беларускі пчаляр», рассказывает, что самый активный период для пчеловодов в стране — это май — июнь, когда цветет рапс, и погода в начале лета негативно повлияла на работу.

— Основной мед в Беларуси — рапсовый. В период, когда он цвел и когда пчелы развивались до его цветения, на большей части территории Беларуси сначала были заморозки, а потом шли дожди. У пчел было мало солнечных дней, когда они могли работать в полную силу. Они ведь собирают нектар, только когда вылетают из улья. Сидя в улье, они его потребляют либо, если нектар уже есть, превращают его в мед. Но основная работа по сбору нектара у них — только в теплые солнечные дни. Соответственно, погода практически не давала пчелам работать, из-за этого взяток был слабый. И первый сбор весеннего меда в конце мая — начале июня у пчеловодов был тоже слабый.

Есть еще один момент: более короткий сезон. Анастасия рассказывает, что нередко он длится до конца августа — есть взяток (это нектар и пыльца — по сути, «добыча» пчел с полей), и пчеловоды не спешат завешать сезон. Мед пчелам нужен и самим, чтобы они могли прожить, из ульев на продажу забирают излишки.

— Сейчас сезон закончен однозначно, причем с очень плохими результатами. Бывали годы, когда мы на пасеке откачивали мед в середине сентября — вереск давал взяток. Но в этом году меда у пчел очень мало, некоторые семьи даже голодают. Поэтому пчеловоды уже стараются закончить сезон и начать готовиться к зимовке. Валовый сбор меда в разы ниже, чем в последние годы: у кого-то в два раза, у кого-то в три-четыре. Причем такая ситуация не только в Беларуси — насколько я знаю, в соседних странах так же. Пчеловодство в этом году серьезно пострадало из-за непогоды, как и сельское хозяйство в целом. Поэтому меда мало, и цена уже выросла.

Мы очень хорошо это почувствовали на недавней медовой ярмарке: пчеловоды, уже не стесняясь, поднимают цены на мед. Он продавался по 15—20 рублей за пол-литра — и люди брали, не спрашивая, почему цена такая высокая. Это вынужденная мера, так происходит не потому, что мы воспользовались ситуацией. Дело в том, что за последние годы цена на мед в принципе была несоизмеримо маленькой — с учетом того, какую работу приходится проводить пчеловоду, чтобы добыть мед. Некоторые считают, что пасека работает только летом, но подготовка идет весь год, а эти несколько месяцев занимает уже сбор. Это работа сложная — и физически, и морально.

По оценкам собеседницы, спрос на мед в этом году должен остаться на уровне прошлого года, а вот предложение небольшое. Цены будут расти «автоматом», это уже активно обсуждают в сообществе пчеловодов.

— Когда мне говорят: «Вот там я видел мед по прошлогодней цене», — я отвечаю: «Берите, если там по такой цене еще есть». Может, кто-то еще не понял, кто-то стесняется — пчеловод ведь сам решает, по какой цене продавать. Поэтому, если он хочет ставить прошлогоднюю цену, у него мед очень быстро купят. Но это неправильная позиция: я за то, чтобы стоимость меда была честной относительно того, сколько сил вкладывает фермер.

Собеседница ориентирует, что в этом году средняя цена на мед — около 20 рублей за килограмм. Есть градация и по видам: рапсовый считается более дешевым, а вот липовый, вересковый, гречишный традиционно более дорогие, на 20—30% дороже. У разнотравья цена средняя, но она тоже выше, чем у рапсового меда. Тут дело в распространенности культур в стране.

По словам Анастасии, мед от белорусских пчеловодов можно найти и в магазинах: несколько предприятий закупают его у пчеловодов. Но при покупке в магазине есть риск купить не натуральный мед, а продукт, который под него мимикрирует. Выглядеть это может так: на упаковке надпись в духе «таежный», «горный», «луговой», но без слова «мед», а с мелкой припиской «медовый продукт». Состав же начинается с пункта «сахарная патока», и только где-то в конце присутствует «мед». Поэтому важно хорошо изучить упаковку до расчета на кассе.

Сколько хранится мед

По ГОСТу — 2 года. Но дома при правильных условиях, по словам Анастасии, он может храниться годами. Нужна закрытая тара, лучше всего стеклянная. Помещение должно быть без посторонних запахов и не влажным. Мед нельзя хранить на солнце, холодильник тоже не подойдет. Шкафчик на кухне — хороший вариант.

