Люк Коффи: НАТО должно учиться у Украины современной войне

Западу стоит готовиться к новому нападению России.

Главная тема обсуждений после встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров — гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине. Как они могут выглядеть на деле? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экспертом по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute, бывшим советником Минобороны Великобритании Люком Коффи.

— Что вам запомнилось из встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров?

— С самого начала бросалось в глаза несколько моментов. Тот факт, что встреча столь высокого уровня состоялась в столь короткие сроки, действительно демонстрирует, насколько не только президент Трамп, но и его европейские коллеги привержены достижению справедливого мира в Украине. Со стороны было очевидно, что взаимодействие, коммуникация, манеры общения между президентом США и президентом Украины стали гораздо лучше, чем в феврале. Джей Ди Вэнс не произнес ни слова. Даже журналист, который прежде ругал президента Зеленского за его костюм, смог пошутить над этим. На этот раз атмосфера была совершенно иной. Думаю, все уже отошли от того февральского момента. Кроме того, президент Трамп понимает, что поставил на карту свое имя, свое наследие ради достижения того или иного мирного соглашения, поэтому теперь он относится к этому более серьезно, поскольку играет более непосредственную роль. Это объясняет позитивную атмосферу и перемены в отношениях, которые мы наблюдали по телевизору.

Я разговаривал с людьми, присутствовавшими в Овальном кабинете во время той встречи, и они сказали мне, что атмосфера в зале была даже лучше, чем мы видели по телевизору, но еще многое предстоит сделать, чтобы все стороны пришли к единому мнению.

— Какие основные выводы от этой встречи, по мнению присутствовавших на ней?

— Мы видели эту встречу по телевизору, и она выглядела великолепно, но, как мне сказали, в Овальном кабинете, она ощущалась еще лучше, теплее и гостеприимнее среди присутствовавших там лично. C практической точки зрения, несмотря на значительный прогресс в вопросах гарантий безопасности и необходимости трехсторонней встречи, насколько я понял, все еще остались некоторые разногласия по вопросу территориального контроля. Однако президент Трамп позже в тот же день дал ясно понять, что этот вопрос в конечном итоге должен решать украинский народ.

— Рассуждая о гарантиях безопасности для Украины в нынешних обстоятельствах, что это может означать на практике?

— В Вашингтоне многие описывают так называемые гарантии безопасности, подобные 5 статье Устава НАТО. Честно говоря, я думаю, что эти люди на самом деле не понимают, как работает 5 статья. Не думаю, что мы получим гарантии безопасности по 5 статье от Соединенных Штатов. Возможно, от других европейских стран, но для того, чтобы Соединенные Штаты предложили надежную гарантию безопасности, подобную 5 статье НАТО, она должна быть оформлена в виде договора, а каждый договор, согласно Конституции США, должен быть ратифицирован двумя третями голосов в Сенате. Поэтому я просто не представляю, как президент Трамп мог бы передать договор в Сенат США и получить достаточное большинство для его принятия.

Кроме того, я не думаю, что для Соединенных Штатов было бы правильным предоставлять односторонние гарантии безопасности Украине. Я говорю это как один из самых ярых сторонников Украины в Вашингтоне, но в эпоху разделения бремени внутри НАТО, почему бы нам просто не принять Украину в НАТО, и тогда мы все сможем разделить бремя безопасности? Я думаю, что это самый прямой способ обеспечить безопасность Украины — сделать ее членом НАТО. Но это также маловероятно, поскольку президент Трамп в последние дни и недели неоднократно заявлял, что Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Поэтому я предлагаю многоуровневый подход к безопасности.

Первым уровнем будет гражданская, безоружная наблюдательная миссия, использующая технологии и беспилотные системы для патрулирования по обе стороны от линии оккупации. Кто сформирует эту миссию? Я не уверен. У меня есть несколько идей, о которых я писал, например, Организация Тюркских Государств или, может быть, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — страны, в отношении которых обе стороны чувствуют себя готовыми к сотрудничеству, и ни одна из сторон не поставила на карту слишком много.

Вторым уровнем будут европейские войска на земле. Это будет означать размещение войск британцами, французами, немцами и турками на территории Украины. Они не обязательно должны быть расположены близко к линии разграничения, но будут размещены на вероятных путях подхода, на маршрутах, которые Россия может использовать в случае повторного вторжения. Это также будет включать патрулирование воздушного пространства и акватории Черного моря.

Третий уровень – это то, что я называю «загоризонтной ролью» Америки. Президент Трамп ясно дал понять, что никаких американских военных на земле не будет, но мы могли бы играть вспомогательную роль, обеспечивая дозаправку в воздухе, логистическую поддержку при переброске войск в Украину и обратно, предоставляя разведывательные данные. Мы также могли бы, я думаю, участвовать в патрулировании воздушного пространства и Черного моря. И, возможно, что еще важнее, нам необходимо укреплять отношения между США и Украиной в сфере оборонной промышленности и продолжать обеспечивать Украину необходимым вооружением и подготовкой кадров для ее вооруженных сил. В конечном счете, именно украинские вооруженные силы будут обеспечивать окончательную гарантию безопасности Украины.

Четвертый уровень – это евроатлантический компонент. Хотя членство в НАТО сейчас невозможно, а переговоры о вступлении в ЕС будут идти медленно, евроатлантическому сообществу необходимо предпринять шаги для того, чтобы украинский флаг развевался рядом с флагами НАТО и ЕС. Это могло бы означать создание сертифицированного НАТО центра передового опыта по современной войне. Он мог бы базироваться в Украине, где НАТО сможет извлечь уроки из длящихся годами боевых действий в Украине. НАТО могло бы пригласить Украину принять участие и направить свои войска в составе сил реагирования НАТО. Такое уже случалось в прошлом. Нет причин, по которым это не может произойти снова. Возможно, ЕС мог бы создать учебную миссию в рамках Общей политики безопасности и обороны Западной Украине, чтобы поддержать евроатлантический путь интеграции.

Пятым уровнем многоуровневой системы безопасности станет восточный фланг НАТО. Это не затрагивает Украину напрямую, но это является частью более широкой стратегии сдерживания России от будущей агрессии против стран Балтии или Черного моря. Это означает сохранение передовых сил НАТО (включая войска США) на нынешнем уровне. История учит нас, что Россия вернется. Это может произойти через три года, может быть, через пять лет, может быть, через десять лет, но Россия вернется, и мы должны быть готовы.

— Мы слышим противоречивые сигналы о возможности двусторонней встречи Путина и президента Зеленского. Что вы думаете? Какова вероятность такой встречи в ближайшем будущем?

— Я бы сказал, что она вероятна. Скорее вероятна, чем нет. Это не гарантировано. Но, на мой взгляд, Путин явно ищет выход из этой войны. Он вторгся, и теперь он готов рассматривать возможность переговоров. Но я все еще думаю, что нам предстоит долгий путь. Путин собирается выдвинуть невыполнимые территориальные претензии. Он по-прежнему сосредоточен на так называемых «коренных причинах» конфликта. Хотя я по-прежнему считаю, что встреча состоится, но теперь, после того как Путин предложил Москву, моя уверенность снизилась — это несерьезное предложение.

Но затем президент Трамп выбирает Будапешт, что полно исторической иронии. Зачем возвращаться в город, где, как можно утверждать, все это началось? Так что кто знает, чем все это закончится. Но я думаю, что это, вероятно, произойдет в ближайшем будущем.

— Действительно, ирония в том, что Россия была одной из сторон, подписавших Будапештский меморандум. Возвращаясь к сотрудничеству Украины и НАТО, насколько, по вашему мнению, украинские военные могли бы поделиться с НАТО опытом в этой войне?

— Многое. Существуют доктринальные вопросы, например, как солдаты ведут себя в тактике малых подразделений, когда речь идет о БПЛА, когда речь идет о позиционной войне в XXI веке. Есть технические уроки, которые можно извлечь из БПЛА: их производства, обучения применению БПЛА. Многому можно научиться, и я думаю, НАТО следует этим воспользоваться. Кроме того, есть уроки, которые извлекаются из американского и европейского оборудования. Многое из того, что Соединенные Штаты предоставили Украине, изначально разрабатывалось для борьбы с советским или российским оружием, бронетехникой, транспортными средствами и самолетами. Давайте выслушаем мнения о том, как это работает, что нужно улучшить, что нужно изменить, что можно оставить как есть. Мы учимся чему-то в процессе. Но я думаю, что нам следует институционализировать эти уроки.

— Если мирное соглашение будет достигнуто, какие наибольшие риски будут для Украины в долгосрочной перспективе?

— Что Европа и Америка потеряют свой интерес. Что Украина станет одним из так называемых замороженных конфликтов, за которыми никто не следит. Тем временем Россия будет перевооружаться, восстанавливать свои силы и просто ждать подходящего момента, чтобы попытаться завершить дело. Нет никаких оснований полагать, что Россия этого не сделает. Все в истории России говорит о том, что она попытается снова.

— Каковы стратегии и практические подходы украинской стороны, чтобы этого не произошло?

— Продолжать инвестировать в свои военные технологии и оборонно-промышленную базу. Не стоит забывать, что до 2014 года Украина уже входила в десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений. У нее очень молодое, талантливое, целеустремленное, умное и творческое население. Она должна использовать это преимущество и поддерживать очень большую армию. Частью любого мирного процесса является отсутствие ограничений на численность вооруженных сил Украины. Кроме того, необходимо обеспечить строительство адекватных укреплений и оборонительных рубежей. И, возможно, один момент, которому не уделяется должного внимания, — это активное стремление к евроатлантической интеграции. Это должно стать маяком для всех украинских граждан, живущих в условиях российской оккупации, чтобы они подумали: «Вот это да! Есть лучшая альтернатива. Хочу ли я быть частью оккупированного Россией Луганска или частью экономически процветающей, европейской Украины?» Тогда, со временем, я думаю, этот призыв будет эффективным в Украине для восстановления полной территориальной целостности.

— Видите ли вы возможности для присутствия американских оборонно-промышленных компаний на Украине?

— Да, безусловно, а также немецких, британских, французских, итальянских, турецких (турки уже там). Это имеет смысл как с точки зрения НАТО, так и с точки зрения Украины. Думаю, чем шире будет наше промышленное сотрудничество, тем безопаснее будут все.

