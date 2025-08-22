«Дружба» снова не качает 1 22.08.2025, 18:37

День через два — примерно такой график работы сложился у нефтепровода на этой неделе.

С начала августа главной российской экспортной нефтяной магистрали нездоровится уже третий раз. Предыдущая приостановка работы случилась 18 августа. Только работу возобновили — новая напасть, пишет planbmedia.io.

«Дружба» в зоне поражения

В Унече Брянской области вечером 21 августа разгорелся масштабный пожар на крупнейшем узле нефтепровода «Дружба» — нефтеперекачивающей станции «Унеча». И снова после удара дронами.

До этого в ночь на 13 августа украинские беспилотники также атаковали «Унечу». А 18 августа, ВСУ ударили по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области.

МИД Венгрии уже пожаловался, что поставки нефти в страну снова прекратились.

«Ночью мы получили известие о том, что нефтепровод «Дружба» подвергся повторной атаке — уже третьей за короткое время — на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова прекратились! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что Венгрия «продолжит всеми силами поддерживать мирные усилия и защищать свои национальные интересы».

Большой интерес в «Дружбе» имеют, кроме России, Беларусь, Венгрия и Словакия — по южной ветке нефтепровода они получают нефть для своих НПЗ. Беларусь — еще и доходы от транзита. Который когда-то превышал 60 млн тонн в год. В 2019 году он составил 63 млн, в 2020 – 61,5 млн тонн. После того как с начала войны Польша и Германия перестали покупать российскую нефть, объемы транзита резко упали. Примерно до 13 млн тонн в год. Большая часть, около 11 млн тонн, это как раз поставки в Венгрию и Словакию.

Убытки на убытки

Как и после предыдущих попаданий, белорусы не спешат публично волноваться ни за транзит, ни за поставки на Мозырский НПЗ. Хотя, видимо, пора — это ровно половина белорусских НПЗ. Ему положено иметь запасы сырья минимум на 10 дней, но с каждой следующей приостановкой поставок ситуация усложняется. А возить или качать нефть со второго НПЗ, «Нафтана» — удовольствие не дешевое.

При этом даже статистика Белстата не может скрыть, что с экономикой у белорусских НПЗ не все ладно. Главным генератором убытков на Гомельщине является Мозырский НПЗ, пишет «Белорусы и рынок». Статистика района показывает минус в 757,8 млн рублей за январь-май. В прошлом году за тот же период также был убыток, но в три раза меньше — 246,6 млн рублей. Продажи нефтепродуктов стали глубоко нерентабельны: районный показатель – минус 6,2% по итогам полугодия. Год назад минус был скромнее: минус 0,2%.

Рассчитывать на помощь России тоже особенно не приходится. У них уже у самих дефицит нефтепродуктов.

Владимир Зеленский рассказывал, как Лукашенко извинялся перед ним через пару дней после нападения России на Украину. С его слов, (а версия белорусской стороны отличается), Лукашенко предложил Украине «ответить»: «Я до сих пор помню, как он сказал мне: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты знаешь, как много он для меня значит». Мозырский нефтеперерабатывающий завод или как? Не могу вспомнить [название]. Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

Весной 2024 года Лукашенко заявлял, что Украине «прилетит в десятикратном размере», если ее беспилотники атакуют Мозырский НПЗ. НПЗ — целехонек. Но проблемы налицо.

