Франция намерена масштабно реконструировать Лувр 23.08.2025, 14:41

Президент страны Эмманюэль Макрон готов выделить на эти цели €800 млн.

Километровые очереди, которые превращают визит в Лувр в настоящее физическое испытание, крыша, которая течет прямо через знаменитую стеклянную пирамиду, и колебания температуры, угрожающие произведениям искусства. С такими проблемами столкнулся самый популярный музей в мире почти через 40 лет после последней крупной реконструкции.

Как пишет Financial Times, профсоюзы и сотрудники музея годами предупреждали, что учреждение работает на пределе своих возможностей. Реконструкция 1989 года, когда была возведена пирамида, была рассчитана на 4 миллиона посетителей в год. Сейчас же музей регулярно принимает вдвое больше, а до пандемии цифра достигала 10 миллионов.

В прошлом году сотрудники даже устроили стихийную забастовку, из-за которой музей пришлось закрыть на день. «Лувр переполнен, он стал жертвой собственного успеха», — говорят они.

В 2023 году одну из выставок пришлось отменить из-за прорыва трубы, а нестабильные системы отопления и кондиционирования приводят к тому, что летом в залах невыносимая жара, а зимой — холод.

Директор музея Лоранс де Кар еще в январе в письме к Министерству культуры била тревогу, призывая к срочному ремонту 800-летнего здания. Инфраструктура — от туалетов и кафе до навигации — не выдерживает нагрузки.

Нигде проблема переполненности не ощущается так остро, как перед «Моной Лизой». Ежедневно около 20 000 посетителей толпятся, чтобы сделать фото и хоть на мгновение увидеть картину.

«Новый ренессанс Лувра»

Похоже, что это обращение было согласовано с Елисейским дворцом, так как уже через неделю президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах масштабной реконструкции Лувра, стоимость которой оценивается в 800 миллионов евро.

Планируется, что около половины бюджета на реконструкцию пойдет на ремонт системы отопления и кондиционирования.

Согласно плану Макрона, «Мону Лизу» перенесут в специально построенную подземную галерею со значительно большей пропускной способностью. Чтобы попасть туда, нужно будет приобрести отдельный билет. Президент надеется, что это позволит увеличить общее количество посетителей до 12 миллионов в год.

При этом, пока толпы собираются у «Моны Лизы», другие уникальные коллекции, например, египетских древностей, остаются почти пустыми.

Откуда взять деньги?

Учитывая напряженное состояние государственных финансов Франции, Макрон пообещал, что проект, который уже получил название «новый ренессанс Лувра», будет финансироваться за счет продажи билетов, пожертвований, продажи сувениров и лицензионных сборов от филиала Лувра в Абу-Даби.

Однако эксперты относятся к этому скептически. В прошлом году чистая прибыль Лувра составила всего 19 миллионов евро, что катастрофически мало для проекта стоимостью 800 миллионов, который, скорее всего, еще подорожает.

Планируется, что посетители не из стран ЕС будут платить за вход больше. Этот шаг направлен на увеличение доходов, поскольку государство сокращает свою поддержку, которая в прошлом году составила 68% бюджета Лувра (для сравнения, в 2019 году, до пандемии, было 58%).

Цены на билеты уже выросли на 30% до 22 евро, хотя для молодежи и школьных групп вход остается бесплатным.

Чтобы найти деньги, руководство Лувра начало активно привлекать богатых доноров из США и Японии, устраивая для них закрытые вечеринки и частные показы. Это вызывает критику во Франции, где государство исторически гарантировало равный доступ к искусству для всех.

Представители профсоюзов приветствуют улучшение условий для посетителей, но опасаются последствий: «Мы находимся в процессе создания музея для богатых».

