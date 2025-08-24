закрыть
24 августа 2025, воскресенье
Пожар на Новошахтинском НПЗ продолжается четвертый день

  • 24.08.2025, 15:24
  • 1,988
Пожар на Новошахтинском НПЗ продолжается четвертый день

Российский завод атаковали украинские дроны.

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области РФ, который был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 21 августа, продолжается уже четвертый день, сообщает «Радио Свобода».

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что площадь пожара удалось сократить.

«Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены», – заявил чиновник. При этом около восьми тысяч жителей города Красный Сулин и нескольких поселков все еще остаются без водоснабжения.

«Всего в ликвидации ЧС задействовано 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован только один», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ, который считается одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России.

