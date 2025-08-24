Новый удар уничтожил насосную станцию под Брянском и остановил работу нефтепровода «Дружба»1
Станция «Унеча» имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти.
Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение насосной станции на станции «Унеча» в Брянской области. Это привело к остановке нефтепровода «Дружба».
Соответствующий спутниковый снимок опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Как пишет Militarnyi, на снимке видно, что удары украинских дронов привели к пожару, в результате которого было полностью уничтожено помещение самой насосной станции и несколько меньших технических помещений и технологическое оборудование.
Издание отметило, что «Унеча» имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок российской нефти и перекачки нефти в Словакию и Венгрию.
Атака на нефтепровод «Дружба»
Новую атаку на станцию украинские дроны совершили 21 августа, о чем сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».
На следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что трубопровод прекратил перекачивать нефть.
Это уже второй удар по этой нефтеперекачивающей станции, первый был осуществлен 12 августа.