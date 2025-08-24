закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 18:34
Новый удар уничтожил насосную станцию под Брянском и остановил работу нефтепровода «Дружба»

1
  • 24.08.2025, 17:57
  • 2,188
Новый удар уничтожил насосную станцию под Брянском и остановил работу нефтепровода «Дружба»

Станция «Унеча» имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти.

Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение насосной станции на станции «Унеча» в Брянской области. Это привело к остановке нефтепровода «Дружба».

Соответствующий спутниковый снимок опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Как пишет Militarnyi, на снимке видно, что удары украинских дронов привели к пожару, в результате которого было полностью уничтожено помещение самой насосной станции и несколько меньших технических помещений и технологическое оборудование.

Издание отметило, что «Унеча» имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок российской нефти и перекачки нефти в Словакию и Венгрию.

Атака на нефтепровод «Дружба»

Новую атаку на станцию украинские дроны совершили 21 августа, о чем сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

Фото: Exilenova+

На следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что трубопровод прекратил перекачивать нефть.

Это уже второй удар по этой нефтеперекачивающей станции, первый был осуществлен 12 августа.

