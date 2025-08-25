В Литве социал-демократы, «Заря Немана» и «крестьяне» подписали коалиционное соглашение 25.08.2025, 20:14

Литовские социал-демократы, «Заря Немана» и Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) подписали коалиционное соглашение. У правящего большинства в парламенте будет 82 мандата.

В соответствии с заключенным договором, подписывающие соглашение фракции согласны с тем, что пост премьер-министра достанется Инги Ругинене, а спикера парламента Юозасу Олекасу.

На пост первого заместителя спикера парламента кандидата представит фракция «Зари Немана». По сведениям Delfi, может быть предложена кандидатура Райминдаса Шукиса.

Еще двух заместителей представят соцдемы, по одному предложат «Заря Немана» и ЛСКЗ.

В правительстве: 9 министров представят соцдемы, 3 - «Заря Немана» и 2 фракция ЛСКЗ и Союза христианских семей.

Кому, какие министерства достанутся

Партнеры договорились, что соцдемы делегируют кандидатов на пост министров:

- социальной защиты и труда

- науки, образования и спорта

По данным портала lrt.lt, на пост главы министра социальной защиты и труда предложат кандидатуру Юрате Зайлскене.

Фракция «Зари Немана» делегирует кандидатов на пост министров:

- охраны окружающей среды

Фракция ЛСКЗ и СКС делегирует кандидатов на пост министров:

По сведениям Delfi на пост министра юстиции может быть делегирована представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Рита Тамашунене, а министра экономики - представитель ЛСКЗ вице-мэр Паневежиса Дейвидас Лабанавичюс.

Напомним, 4 августа на внеочередном заседании правительство Литвы приняло решение о своей отставке. После выборов в Сейм в октябре прошлого года Фракция Социал-демократической партии сформировала правящую коалицию с партией «Заря Немана», у которой было 19 мест в парламенте, и Демократическим союзом «Во имя Литвы», у которого было 15 представителей в Сейме. У коалиции в Сейме было 86 из 141 места.

Сегодня, после отставки правительства и подписания нового коалиционного соглашения, состав коалиции изменился – место Демократического союза «Во имя Литвы» занял Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

